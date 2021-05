Federal A: así se juega la sexta fecha

La Verde recibirá el domingo a Chaco For Ever en el Boero con el arbitraje de Nahel Viñas.

Este martes se dio a conocer cómo se jugará la sexta fecha del torneo Federal A que tendrá a Sportivo Belgrano recibirá a Chaco For Ever, el próximo domingo a las 15.30. El partido contará con el arbitraje del santafesino Nahuel Viñas, los asistentes serán Guido Córdoba de Concordia y Lucas Cavallero de Villa Constitución; mientras que el cuarto árbitro será Sebastián Osudar de Rosario.

En la Zona B, la fecha arrancará el domingo y se cerrará el martes con un partido. En tanto, la Zona A comenzará el sábado y se completará el domingo.

La Verde inicia una seguidilla de encuentros claves de cara al futuro ya que se cruza con todos los equipos que están en la lucha por seguir prendidos: Chaco For Ever, Racing de Córdoba y Gimnasia de Concepción del Uruguay.

El equipo de Martelotto volvió este martes a los entrenamientos y contó con la presencia de los jugadores Mauro Orué y Enzo Taborda, quienes estuvieron aislados por contacto estrecho con un caso positivo de Covid.

Programación de la 6ª fecha:

Zona A

Sábado 15.30 hs | Villa Mitre vs. Sp. Estudiantes

Árbitro: Luciano Julio

Sábado 16 hs | Ferro (Gral. Pico) vs Independiente (Chivilcoy)

Árbitro: Álvaro Carranza

Domingo 14.30 hs | Sansinena vs. Olimpo

Árbitro: Marcelo Sanz

Domingo 15 hs |Círculo Deportivo vs Cipolletti

Árbitro: Joaquín Gil

Domingo 15 hs | Sp. Desamparados vs. Sp. Peñarol

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

Domingo 15.30 hs | Juv. Unida (San Luis) vs.- Dep. Madryn

Árbitro: Jonatan Correa

Domingo 15.30 hs| Huracán (Las Heras) vs C. Bolívar

Árbitro: Jonatan Díaz

Domingo 16 hs | Camioneros vs Sol de Mayo

Árbitro: Bruno Bocca

Tabla

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Cipolletti 13 5 4 1 0 10 1 +9 2 Dep. Madryn 12 5 4 0 1 9 2 +7 3 Sol de Mayo (V) 10 5 3 1 1 7 6 +1 4 Juv. Unida (SL) 10 5 3 1 1 4 2 +2 5 Desamparados 8 5 2 2 1 7 6 +1 6 Villa Mitre (BB) 7 5 2 1 2 9 7 +2 7 Ciudad Bolivar 7 5 2 1 2 5 4 +1 8 Ferro (GP) 7 5 2 1 2 9 9 0 9 Huracan (LH) 7 5 2 1 2 4 4 0 10 Sansinena (GC) 7 5 2 1 2 4 4 0 11 Independiente CH 6 5 1 3 1 4 4 0 12 Sp. Peñarol (SJ) 5 5 1 2 2 6 9 -3 13 Circulo Dep. (O) 4 5 0 4 1 3 4 -1 14 Olimpo 4 5 1 1 3 3 10 -7 15 Camioneros 1 5 0 1 4 3 9 -6 16 Estudiantes (SL) 1 5 0 1 4 3 9 -6

-Los primeros de cada zona se enfrentaran por el 1er ascenso. -Del 2 al 8 clasifican a la Eliminatoria por el 2do ascenso.

Zona B

Domingo 14.30 hs | Gimnasia y Tiro vs. Gimnasia (CdU)

Árbitro: Adrián Franklin

Domingo 15 hs| Juv. Unida (Guleguaychú) vs. Douglas Haig

Árbitro: Bruno Amiconi

Domingo 15.30 hs| Depro vs. Central Norte

Árbitro: Enzo Silvestre

Domingo 15.30| Sportivo Belgrano vs. Chaco For Ever

Árbitro: Nahuel Viñas

Domingo 16 hs| Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs. Crucero del Norte

Árbitro: Lucas Novelli Sanz

Domingo 16.45 hs | Sarmiento vs. Racing (Córdoba)

Árbitro: Maximiliano Mascheroni

Martes 15 hs | Boca Unidos vs. Sp. Las Parejas

Árbitro: Francisco Acosta

Libre: Unión (Sunchales)

Tabla

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Racing (C) 11 5 3 2 0 5 0 +5 2 Sp. Belgrano (SF) 9 5 2 3 0 10 6 +4 3 Gimnasia (CdU) 9 4 3 0 1 4 2 +2 4 Chaco For Ever 8 5 2 2 1 10 4 +6 5 Boca Unidos 8 5 2 2 1 6 6 0 6 Defensores (VR) 7 4 2 1 1 5 4 +1 7 Crucero (M) 7 5 2 1 2 3 5 -2 8 Gimnasia (S) 6 5 1 3 1 6 6 0 9 Union (S) 6 5 1 3 1 5 6 -1 10 Central Norte (S) 5 5 0 5 0 8 8 0 11 Sarmiento (R) 5 5 1 2 2 3 4 -1 12 Defensores (P) 3 4 0 3 1 4 5 -1 13 Douglas Haig 3 4 1 0 3 3 4 -1 14 Juv. Unida (G) 2 5 0 2 3 4 11 -7 15 Sp. Las Parejas 1 4 0 1 3 1 6 -5

-Los primeros de cada zona se enfrentaran por el 1er ascenso. -Del 2 al 8 clasifican a la Eliminatoria por el 2do ascenso.