Felissia: "Cuando vi que el arquero se rindió, la emoción fue tremenda"

Sportivo Belgrano consiguió este domingo un empate en su visita a Central Norte de Salta para mantener el invicto en el Federal A y permanecer en el lote de arriba; y lo hizo otra vez con el protagonismo de jugadores surgidos de su cantera porque el autor del gol fue el debutante Leonardo Felissia (19).

El defensor central, ex General Savio, llegó al club en 2014 con el sueño de poder vestir la camiseta del club de sus amores en primera división. El mismo sueño que tuvieron varios de los que hoy componen el plantel profesional de la Verde.

En diálogo con El Periódico, Felissia explicó sus sensaciones tras el "debut soñado", como él lo definió. "Las sensaciones son hermosas. Al momento de entrar, por más que íbamos perdiendo a uno le entra esa adrenalina por algo que siempre anheló: el esperado debut y ni hablar con el gol, las emociones fueron tremendas", comentó.

Felissia tuvo que entrar casi de 'prepo'. Lo habían expulsado a Molina -que remplazó a Orué- y Martelotto decidió mantener la línea de cuatro en el fondo pese a estar perdiendo; y el DT acertó: lo puso al pibe y el pibe pagó con gol. "Hay que estar siempre preparado para la oportunidad, el equipo necesitaba aire fresco en la defensa, ellos nos habían exigido bastante en ese periodo, Bruno me dijo que entre y le de tranquilidad al equipo y ese aire fresco que faltaba. Por como se dio el partido, con el empate, pensé que ellos se iban a venir, pero estaban desordenados y nos terminamos de trayendo un punto importantísimo", dijo el jugador.

Felissia contó que en sus inicios jugó de volante central, lo hizo en el baby y cuando llegó a las inferiores de Sportivo Belgrano. Se siente cómodo en los dos sectores del campo de juego, pero su porte físico hace que el DT lo considere para la zaga -también por el buen manejo de pelota-.

"En Sportivo arranqué jugando de volante central mucho tiempo, jugué ahí hasta juveniles y reserva donde también alterné como marcador central, pero manejo las dos posibilidades. A Bruno le gusta que juegue de central, la altura fue llevando hacia defensa", explicó.

Y agregó: "Al estar acostumbrado a la presión de la mitad de la cancha, cuando vas de central tenés más tiempo, menos presión, jugás más holgado y se le dificulta menos tener la pelota".

El gol. "Siempre trato de ir confiado y con fe que me va a caer la pelota. Mis compañeros me alentaron mucho, me marcaba el 3 y cuando Osvaldo (Arroyo) saca el centro, el 'flaco' Gaviglio me hace de cortina y me libera para impactar la pelota. Ya cuando le cambié la trayectoria vi que el arquero se rindió y la emoción fue tremenda. Me acorde de todos, de la familia, los amigos, de todo", dijo Leonardo Felissia.