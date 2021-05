Sportivo tiene horario definido para recibir a Chaco For Ever

Sportivo Belgrano volverá este martes por la mañana a los entrenamientos en la semana previa al duelo con Chaco For Ever, que será el próximo domingo a las 15.30 en el estadio "Oscar C. Boero".

En ese marco, el entrenador podría volver a contar con el defensor Mauro Orué, que volverá este martes a los entrenamientos luego de estar aislado por contacto estrecho de un caso positivo de Covid. Al igual que el juvenil Enzo Taborda.

Orué podría ser el remplazante de Santiago Molina que se fue expulsado en Salta y además arrastra un traumatismo en su gemelo. De todos modos, también se mete en la consideración del entrenador el juvenil Leonardo Felissia quien debutó con gol este domingo.

En tanto, se espera que Braian Camisassa también pueda estar disponible para el próximo partido ya que no viajó a Salta por una situación personal familiar.

Por otro lado, el cuerpo médico de la institución informó este lunes que Andrés Alderete continúa de buen modo la recuperación tras la intervención en su rodilla, Nicolás López Macri continúa la recuperación de su desgarro y desde este martes se sumará de forma normal al grupo, mientras que el juvenil Conrado Buzzi Casermeiro tiene un desgarro en su isquiotibial y su recuperación demandará unos 21 días.

Seguidilla clave

Con respecto a lo que viene, los próximos tres compromisos pueden ser determinantes de cara al desenlace del torneo ya que enfrenta a tres rivales directos que luchan por permanecer en el lote de punteros. Tendrá dos de local y uno de visitante:

6ª fecha | 16/05

15.30 hs | Sportivo Belgrano vs. Chaco For Ever

7ª fecha | 23/05

Racing de Córdoba vs. Sportivo Belgrano

8ª fecha | 30/05

Sportivo Belgrano vs. Gimnasia de Concepción del Uruguay

La tabla

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Racing (Córdoba) 11 5 3 2 0 5 0 +5 2 Sportivo Belgrano (San Fco) 9 5 2 3 0 10 6 +4 3 Gimnasia (Concep. del Uruguay) 9 4 3 0 1 4 2 +2 4 Chaco For Ever 8 5 2 2 1 10 4 +6 5 Boca Unidos 8 5 2 2 1 6 6 0 6 Def. de Belgrano (Va. Ramallo) 7 4 2 1 1 5 4 +1 7 Crucero del Norte (Misiones) 7 5 2 1 2 3 5 -2 8 Gimnasia y Tiro (Salta) 6 5 1 3 1 6 6 0 9 Unión (Sunchales) 6 5 1 3 1 5 6 -1 10 Central Norte (Salta) 5 5 0 5 0 8 8 0 11 Sarmiento (Resistencia) 5 5 1 2 2 3 4 -1 12 Defensores de Pronunciamiento 3 4 0 3 1 4 5 -1 13 Douglas Haig 3 4 1 0 3 3 4 -1 14 Juv. Unida (Gualeguaychú) 2 5 0 2 3 4 11 -7 15 Sp. Las Parejas 1 4 0 1 3 1 6 -5