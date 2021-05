Martelotto: "Es un buen resultado por cómo se dio el partido"

Tras el empate con Central Norte, el entrenador de Sportivo Belgrano Bruno Martelotto hizo un balance del rendimiento de su equipo, destacó la reacción y la percepción rápida de buscar otros caminos.

"Es un buen resultado por como se dio el partido. Tuvimos un buen arranque, a los 20 segundos tuvimos una situación muy clara que pudo haber cambiado el rumbo del partido y después se hizo un partido trabado donde nosotros no encontramos nuestro juego, no pudimos manejar la pelota y el rival nos fue llevando. El rival juega y no pudimos encontrar el juego que veníamos haciendo y lo que pretendemos. Ese gol de tiro libre nos hizo reaccionar y ver que teníamos que jugar otro partido, plantear el partido de otra manera", explicó.

Y agregó: "El equipo entendió rápidamente y después de tanto empujar, con un hombre menos nos llevamos un empate muy importante".

Cambio de esquema

En pleno partido, cuando el equipo perdía, el DT decidió poner dos delanteros y cambiar el dibujo táctico. Al respecto, Martelotto se mostró conforme. "No encontrábamos el juego, hay partidos que se presentan de otra manera. El rival nos puso incomodos y nos hizo jugar un partido incómodo donde no pudimos manejar la pelota y no pudimos lastimar. A veces uno tiene que dejar, o ver qué partido se está jugando y adaptarse a los momentos. El equipo se adaptó rápidamente , cambiamos el esquema y a la larga tuvimos un poquito de suerte, Quinteros tapó algunas pelotas que pudieron haber sido goles y encontramos ese gol sobre el final", dijo el entrenador.

Debut y gol

En relación al gol de Felissia, que debutó e hizo su primer gol, Martelotto indicó: "Leímos que teníamos que seguir armando esa línea de cuatro porque el rival tenia gente en ataque muy importante y quedaba partido todavía y sumábamos también gente en el juego aéreo por lo que se podía dar. Contento por él porque viene trabajando muy bien, se viene esforzando hace muchos años para estar en el plantel, lo tiene merecido y todavía mas el gol que nos da un punto importante".