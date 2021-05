En vivo: Chaco For Ever vs. Sarmiento por el Federal A

Chaco For Ever recibirá en la tarde de hoy a Sarmiento por la 5° fecha del Torneo Federal A, zona Norte, en otra esperada edición del clásico chaqueño entre los dos equipos de Resistencia. El partido comenzará a las 14:45 en el Gigante de la Avenida, con el arbitraje de Nelson Bejas y se podrá ver en vivo online en esta página y por Youtube, con la transmisión de Chaco TV.

El Negro viene bien en el certamen y el Decano no tanto, sin embargo el presente poco importa en esta clase de partidos donde se deja todo de lado y durante los 90 minutos en cancha solo importa ganar.

Una variante en ofensiva prepara el entrenador Daniel Cravero, con el ingreso de Maximiliano Osurak por Luis Leguizamón.

El resto serían los mismos que vienen de igualar en Salta ante Gimnasia y Tiro.

Recuperarse en el clásico

El presente no es el mejor para Sarmiento de Resistencia, lejos de los principales puestos de la competencia y sin poder haber ganado, algo que mantiene en alerta al conjunto dirigido por Raúl Valdez.

Sin embargo el Decano tendrá una inmejorable oportunidad para cambiar su imagen y levantar vuelo, en uno de los juegos más esperado de la temporada.

Para este encuentro el entrenador Raúl Valdez confirmó el equipo con una sola modificación. La misma será en la zona defensiva con el ingreso de Brian Berlo en lugar de Brian Negro.

Probables formaciones

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Pablo Cuevas, Marcos Fissore, Yair Marín, César More; Lucas Jofre, Oscar Gómez, Emanuel Díaz, Leandro Allende; Maximiliano Osurak y Matías Romero.

Sarmiento: Juan Ignacio Carrera; Jonathan Gallardo, Brian Berlo, Emmanuel Córdoba, Federico López; Maximiliano Acevedo, Claudio Cevasco, Sergio Sagarzasu; Gonzalo Cañete, Sebastián Parera y Luis Silba.

Hora: 14:45.

Estadio: Chaco For EVer.