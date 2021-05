Retienen 17 motos en un nuevo control de tránsito

Durante la tarde de este sábado, inspectores de la Dirección de Policía Municipal, bajo las órdenes de la Secretaría de Gobierno, con la colaboración de oficiales de la Policía Federal y de la Policía de la Provincia de Córdoba, realizaron nuevos operativos de control de tránsito en distintos puntos de la ciudad.

En esta oportunidad, los uniformados se ubicaron sobre Bv. Buenos Aires y calle Dean Funes en Barrio Roca. En el lugar procedieron a la detención y posterior retención de 17 motocicletas, cuyos conductores no portaban la documentación exigida para poder circular, o no usaban el casco reglamentario, o los motovehículos no tenían colocadas las chapas patentes.

Además, 2 de las motocicletas retenidas tenían colocados caños de escapes antirreglamentarios en incumplimiento a lo dispuesto por el Art. 95 del Código de Faltas Municipal Ordenanza N⁰ 6428.

A los 17 vehículos retenidos este sábado, se le deben sumar 19 vehículos retenidos el día miércoles 5 de Mayo, por la tarde en la intersección de las calles Libertad y Pellegrini, totalizando la cantidad de 36 vehículos retenidos en todos los procedimientos.

Por otro lado, el día jueves por la mañana, inspectores pertenecientes a la Dirección de Policía Municipal procedieron a la detención y posterior secuestro de un camión volcador con un carro en Av. Rosario de Santa Fe esquina Boero Romano en Barrio Cottolengo, labrando el acta correspondiente luego de constatar las siguientes infracciones: presentar su conductor la licencia de conducir irregular, falta de documentación del vehículo, falta de chapa patente y medidas de seguridad en el carro remolcado.