Coronavirus y embarazo: cuál es el riesgo y cómo se tratan los casos

La búsqueda de un hijo y construir un futuro sigue siendo un objetivo para muchas familias que, sin embargo, hoy se preguntan qué pasa en esta pandemia y cuáles son los riesgos con el Covid en el caso de una mujer embarazada. ¿Puede significar un alto riesgo dar a la luz estando contagiada? ¿Cómo se tratan sus casos?

Según un informe mundial, las mujeres que contraigan coronavirus durante el embarazo pueden llegar a tener hasta un 50% más de posibilidades de tener complicaciones maternas y neonatales graves, pero sobre todo aquellas que cuentan con algún factor de riesgo, como la hipertensión, diabetes o un índice de masa corporal aumentado.

Saúl Kohan Boc, médico ginecológico y responsable del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Iturraspe, explicó a El Periódico que se trata de un tema que está permanentemente en estudio y que más que ginecológico es un tema perinatal: “Se va aprendiendo constantemente. Inicialmente se pensaba que no había riesgos, que no había complicaciones, que era bastante inofensiva la enfermedad en la embarazada. Posteriormente se está viendo que no es tan así”, manifestó.

Kohan Boc aclaró que la mayoría de las mujeres embarazadas que cursan infección de Covid son asintomáticas, y que los síntomas que presentan las que tienen sintomatología es similar a las de las mujeres no embarazadas con Covid, es decir tos, fiebre, dolor de garganta y demás: “Lo que se está viendo es que las mujeres que tienen la enfermedad más avanzada, que requiere internación o que suman criterios de gravedad, que necesitan asistencia respiratoria y demás, en general la evolución es peor, incluso se ha visto que aumenta en algo la mortalidad”, señaló.

Cuidados

El médico explicó que los cuidados que se tienen con una paciente embarazada son similares a los que los que se tienen con cualquier persona con Covid-19, aunque agregó que se suman algunos otros.

“En general, las complicaciones que se ven más en pacientes en el último trimestre se asocian a los cambios propios del embarazo. En embarazos cercanos al término, hay cuestiones que hacen a complicaciones respiratorias, porque se altera la mecánica respiratoria de la embarazada ya de por sí. Sumado esto a lo que puede ser una neumonía por Covid, agrava el pronóstico. Entonces, en una paciente que tiene la mecánica respiratoria alterada, porque el útero impide la movilización del diafragma, la expansión adecuada de los pulmones, y demás, aumenta el riesgo”, afirmó Kohan Boc.

Cesáreas

El profesional aclaró que el Covid-19, por sí solo, no es una indicación de cesárea. “Se ha visto también que en las embarazadas cercanas al término, sobre todo las que tienen enfermedades más severas, hay aumento de parto prematuro y del retardo en el crecimiento en esos bebés. Y se vio también un aumento en la tasa de las cesáreas. Nosotros tenemos acá una tasa de cesáreas muy alta, por lo que seguramente no vaya a haber mucha alternación por ese lado”, sostuvo y comparó: “Por ejemplo, en Inglaterra, que tiene en las pacientes no Covid-19 una tasa de cesáreas del 30 por ciento, se ha visto que en pacientes con el virus, sobre todo severas, la tasa de cesárea llega hasta el 70% y que por lo general son por indicación médica. Por ahí, en otras situaciones se esperaría un poco más”, dijo el ginecólogo remarcando: “El Covid per se no es una indicación de cesárea, en general lo que se evalúa es la situación clínica de la madre y las indicaciones obstétricas”.

Respecto a cómo proceder posparto, Kohan Boc manifestó que al principio de la pandemia se separaba el binomio madre-hijo. El hijo iba a neo y se aislaban. Pero luego cambió al no estar demostrado que haya transmisión in útero, o sea vertical –hubo casos aislados-: “Esto hace que no se separen madre e hijo. Están internados, respetando criterios. Se permite el amamantamiento, con medidas de higiene y con barbijo. El bebé no se considera positivo ni contacto estrecho si se respetan las medidas”, señaló.

Por último, el responsable del servicio de Ginecología y Obstetricia del Iturraspe detalló: “En el Hospital hemos tenido casos de madres Covid, incluso también en la parte privada. Y tuvieron internaciones conjuntas. Una vez que se completaron las 48 horas del posoperatorio se fueron a sus casas a completar el aislamiento madre e hijo. Todos los protocolos recientes indican internación conjunta, salvo que haya alguna indicación en contrario”, cerró.