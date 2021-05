Vacunas y alquileres: trámites en los que asesora la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, a cargo de Mario Decara, viene trabajando en una recargada agenda para brindar soluciones a distintas problemáticas que afrontan los cordobeses.

La secretaria general del Defensor del Pueblo, Gabriela Magris, dialogó con El Periódico sobre los temas centrales en los que están interviniendo y asesorando a vecinos en todo el territorio provincial, entre ellos se destacan: ayuda para la acceder al turno de vacunación a quienes tienen dificultades, dudas o no conocen el procedimiento de inscripción para la aplicación de la vacuna contra el virus COVID 19; además de la mediación a inquilinos, propietarios e inmobiliarias tras el descongelamiento de alquileres.

“Como cuestiones particulares de esta pandemia tenemos algunos temas centrales en los que estamos asesorando e interviniendo –explicó Magris-, uno estamos colaborando con la gente para la inscripción para el turno de su vacuna contra el Covid-19. Lo que le sucede a muchas personas es que no tienen el acceso a los sistemas de inscripción virtuales, ya sea porque no saben manejarlos o porque no tienen la conectividad”.

La Defensoría brinda asistencia en la inscripción al turno de vacunación desde fines de febrero pasado. En ese lapso se han realizado alrededor de 3500 inscripciones, entre las de la sede en la capital provincial y las receptadas en localidades del interior

“Es uno de los temas que le estamos brindando mucha atención, no quiere decir que porque lo inscribamos nosotros tengan prioridad, no, luego los turnos los dispone la provincia”, aclaró Magris.

Alquileres

Desde que quedaron sin efecto las medidas de emergencias dispuestas por el Gobierno nacional en cuestiones de alquileres, ante esta situación el Defensor del Pueblo de Córdoba propuso a inquilinos y propietarios e inmobiliarias el espacio del Centro Público de Mediación Comunitaria.

“Es otro tema en el que estamos trabajando fuertemente desde marzo-abril, por los problemas que se suscitan entre propietarios e inquilinos por el descongelamiento de los alquileres”, comentó la funcionaria y añadió: “Este decreto de necesidad y urgencia que el año pasado impidió cobrar a los propietarios los aumentos durante todo el 2020 e impidió los desalojos, hizo que hiciera posible reclamar las deudas vencidas, diferencias de montos de alquileres y también que se pudiera reclamar el inmueble o que tengan que hacer las renovaciones con los cambios en la ley de alquileres”.

En este sentido, informó que la Defensoría ofrecemos un servicio de mediación extra judicial, voluntaria y gratuita para las partes, a través del diálogo conducido por profesionales de la mediación, intenten generar nuevos compromisos que contemplen las necesidades de todas las partes involucradas y construir soluciones a la medida de su realidad actual.

“Generalmente lo están pidiendo los inquilinos, para afrontar las diferencias en los montos de alquileres, evitar los desalojos, solventar deudas. Desde que comenzamos con este servicio hemos tenidos más de 100 consultas. Lo novedoso es que se puede realizar hace vía WhatsApp, en donde la persona que lo requiere envía un mensaje, se le pide que llene un formulario y gente de la defensoría se comunica para iniciar la mediación”, comentó Magris. Que insistió al respecto: “En los casos en que hemos podido sentar a las partes, trabajando sobre los intereses de las partes, hemos tenido un porcentaje de acuerdos importantes”.

Cómo contactarse

TELÉFONO 0800 777 0337