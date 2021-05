De “Las 800” a Ushuaia y luego a Canadá

Leandro Benavento (33) y Nadia Berta (31) son dos jóvenes aventureros de barrio Roque Sáenz Peña, que en 2013 decidieron irse de San Francisco para buscar nuevas oportunidades y experiencias. Primero fueron a probar suerte a Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, pero no se quedaron solo con esa maravillosa historia, fueron por más. Hace dos años decidieron ir a vivir a Miramichi, Canadá, uno de los países ubicado más al norte del planeta.

“De la Argentina extrañamos Argentina. Tenemos una cultura muy fuerte con la familia y amigos”, comentaron los jóvenes que actualmente trabajan como supervisores en dos locales gastronómicos de Canadá.

A la vez dijeron que los canadienses son personas amigables, pero no tanto como los argentinos. “Son muy consumistas, pero son más respetuosos y cumplen las normas de forma estricta”, manifestaron, agregando que con la pandemia de Covid-19 allá nadie se queja y cumplen las medidas de restricción.

“Los canadienses prácticamente no conocen nada de Argentina. Algunos nos asocian con Messi y la carne, pero la mayoría no saben ni en qué continente está”, sostuvo la pareja.

Primero el sur…

El primer destino para vivir fue Ushuaia

-¿Por qué decidieron irse de San Francisco?

Decidimos irnos cuando Nadia se recibió de licenciada en nutrición y vimos que no había demasiadas oportunidades para su carrera, pero hacia un año que ya queríamos ir a vivir a otro lugar, la idea siempre fue probar algo diferente.

Desde que empezamos a viajar y tuvimos la suerte de conocer muchos argentinos por el mundo, nos gustó la idea.

-Se fueron a Ushuaia…

Siempre escuchamos o hay como "un mito" que en el sur hay más necesidad de profesionales, entonces Nadia se comunicó vía mail con las ciudades más importantes del sur, al poco tiempo solo tuvimos noticia de Ushuaia. El mail decía que para aplicar a cualquier trabajo de nutrición debía vivir en la ciudad. Así que empezó a buscar trabajo por teléfono, tenía experiencia en gastronomía ya que trabajaba acá para pagar su carrera, y al cabo de un mes consiguió trabajo en Ushuaia y al mes siguiente se fue. A los quince días siguientes fui yo.

-¿Cómo fue la experiencia de Ushuaia?

Fue una excelente experiencia desde todos los puntos de vista. Es un lugar muy hermoso; tenés las montañas a 200 metros de tu casa, hay muchas actividades para hacer, tanto en verano como invierno, tracking a lugares increíbles, kayak, hay un centro de sky, es un lugar de aventura interminable.

Otra de las cosas que nos gustó mucho y pudimos disfrutar fue la parte gastronómica. Ushuaia al ser una ciudad tan turística no solo nacional sino internacional, la oferta gastronómica es gigante, conocer y vivir el fin del mundo fue algo único mágico. Pasamos cinco años muy lindos.

-¿Qué diferencia hay con San Francisco?

Es un clima totalmente diferente al que conocíamos. Convivir con la nieve no solo verla sino despertarte una hora antes para sacar 20cm de nieve del auto y manejar, es algo que no nos esperábamos.

En el ámbito laboral hay muchas oportunidades, siempre comparando con San Francisco. Nadia en un año trabajaba para New San (un gigante argentino) como nutricionista y era prestadora de la mayoría de obras sociales de Ushuaia.

Desde el punto de vista económico también es distinto, la mayoría de los empleos cobran un 80% más que en San Francisco, y eso claramente hace más fácil el día a día.

-¿Dicen que es más caro vivir allá?

Es un mito. Muchos creen que todo es más caro pero no es así.

Llega Canadá

-¿Cómo surge la idea y oportunidad de irse a vivir a Canadá?

Nos encanta viajar y cada vez que conocíamos un lugar nuevo siempre nos planteábamos la idea de poder vivir allí, de buscar una nueva aventura. Pero como todos sabemos no es tan fácil emigrar así porque sí, pero con muchas ganas de hacerlo empezamos a buscar dónde. Nadia un día vino con la idea de Canadá, calculamos las posibilidades y nos pusimos manos a la obra, emigrar a un país de forma legal no es tan fácil y a Canadá menos, es un proceso largo y son muy estrictos con sus papeles. Después de un año de completar los requisitos, nos fuimos a una nueva aventura.

-¿Cómo es la cultura de canadiense?

En estos casi dos años que estamos acá pudimos ver que los canadienses son personas amigables, no tanto como nosotros. Son muy consumistas a tal punto que por más que te explique hay que vivirlo para entender.

Tanto la amistad como la familia no se compara con Argentina, acá la gente es más individualista y muy poco demostrativa pero nos vamos adaptando.

En la otra cara de la moneda son más respetuosos y siguen las reglas como se debe algo que allá no pasa tanto. Como se ven en las películas o series frenan el auto si va a cruzar un peatón.

Hay poca vida nocturna la cena es a las seis de la tarde y se acuestan nueve o diez de la noche. Comen mayormente comida chatarra.

-¿Qué piensan de Argentina ustedes?

Hoy por hoy lo que nosotros podemos ver por medio de nuestros amigos y familia creemos que Argentina está pasando por un muy mal momento lamentablemente. La parte económica creemos que está muy difícil, esperemos que todo mejore por el bien común. Mas allá que vivimos en Canadá tenemos familia y amigos allá.

Con lo del Covid es muy raro muchas cosas allá. Como las fiestas o asados o cenas, parece que nadie entiende lo que está pasando o se lo toman muy tranquilo. Acá en Canadá hace más de un año que la provincia en la que vivimos está cerrada y solo hay como muchos 20 casos en toda la provincia, pero la gente se cuida y es mas prudente.

-¿Y los canadienses cómo ven nuestro país?

Siempre teniendo en cuenta nuestro círculo porque no podemos generalizar, no tienen idea de Argentina, le tenemos que explicar dónde queda e igual no se ubican mucho. Hasta nos preguntan si hablamos portugués

Muchos nos ven blancos y cuando le decimos que somos de Argentina, nos dicen, nos preguntan si es un país de Europa. Y cuando alguien sabe de Argentina nos reconocen por Messi y la carne.

Cuando se murió Maradona me preguntaban, ¿Se murió alguien importante en tu país?, ni lo conocían. Por supuesto no tienen idea nada de futbol.

-¿Qué extrañan de Argentina?

De argentina extrañamos Argentina. Nosotros nos fuimos a Ushuaia pero está en argentina es lo mismo, hace casi dos años que nos fuimos del país y no nos podemos desprender de lo nuestro. Tenemos una cultura muy fuerte.

Ya encontré en Montreal un argentino que vende carne de nuestro país, compramos mucho por Pampa Direct, ahí venden muchas cosas nuestras por suerte.

Nos impresionó las cosas argentinas que encontramos en los supermercados, dulce de leche estilo argentino, chimichurri argentino, caramelos Arcor, yerba mate Piporé. También hay muchos productos italianos y nos dimos cuenta cuanto compartimos con Italia los argentinos. Productos como salame, chorizo italiano que son muy buenos, y mucha panificación.

-¿Cómo la llevan con los amigos?

Dentro de nuestra casa básicamente estamos en Argentina. Invitamos a nuestros amigos de Canadá, ya les cocinamos choripán con chimichurri criollo, milanesas napolitanas, empanadas, turrón de Quaker, panqueques con dulce de leche y les encantó, al punto de que compraron el chimichurri en el supermercado.

-¿Volverían al país?

Vamos a volver seguro, pero de visita, a vivir no creemos, si todo sigue igual como ahora no. La vida acá es mas fácil y simple. Pero uno nunca sabe las vueltas de la vida.

-¿Cómo están con la pandemia en Canadá?

Aparte de lo que ya dijimos del Covid, podríamos agregar que acá respetan las medidas del gobierno. Siempre hay personas que creen que saben más o son más inteligentes, pero generalmente acatan mucho más las normas y hay pocos casos.

-Y la economía…

La economía acá con el Covid por el momento sigue igual. El país es muy intervencionista. Es un país con una economía basada en el consumismo asique el Estado ayuda a la gente para que pueda seguir consumiendo. Te aseguro que hay mucha más ayuda social que allá, pero la gente se queja mucho menos por ese tema.

Y la economía en general es más productiva. Como ya dije los canadienses son muy consumistas asique no todos manejan bien su economía. Nosotros en un año pudimos comprar una casa. Algo ilógico para argentina ya que este sistema no existe. Pero la gente de acá también es chocante porque ellos no tienen una cultura de ahorro tan fuerte como nosotros.

-¿Se acostumbraron al frío?

En Ushuaia no pasamos frío porque si bien en invierno había temperaturas bajas, las casas son súper calefaccionadas, la vestimenta que se usa es súper abrigada. Pero el verano son muy pocos días, a Nadia le hizo bien por sus alergias.

Cuando vinimos a Canadá ya estábamos acostumbrados y además tiene mucho más calor en verano. Son dos meses de mucho calor, después hay meses cálidos y templados, pero cuando llega el invierno se hace sentir, incluso más frío que el de Ushuaia.

-¿Tuvieron que aprender inglés?

Nadia llegó con el nivel mínimo que le pedían para la Visa, y yo llegué con un mínimo que aprendí viajando y viviendo en Ushuaia que al ser turística hay muchos extranjeros. Día a día vamos aprendiendo y mejorando nuestro inglés, pero siempre que aprendés más te vas dando cuanta que más te falta. Es la pregunta recurrente que nos hacemos con Nadia, si algún día podremos hablar inglés como el español. Creemos que no, pero lo vamos a intentarlo.