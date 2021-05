Acusan a diputada radical de quedarse con la mitad del sueldo de sus asesores

Una diputada correntina fue acusada en las últimas horas de pedirles la mitad del sueldo a sus asesores, luego de la difusión de unos audios en los que se escucha su voz. Se trata de Estela Regidor, de la Unión Cívica Radical, quien negó los hechos y pidió licencia hasta que se resuelva su situación.

El escándalo surgió a partir de una serie de audios que grabaron los empleados supuestamente afectados y que, rápidamente, se viralizaron.

En la conversión difundida, la funcionaria le explica a sus asesores que sólo cobrarán la mitad del salario, mientras que el resto será entregado: "Ahora sigamos y lo dejamos todo igual. El que no está de acuerdo me dice porque hoy es 25 y podemos rescindir perfectamente el contrato. Van a cobrar 40.000 pesos cada uno".

Además, argumenta que "otros diputados también se lo quedan" y que ese dinero era para "contratar gente en negro" en forma de "ayuda económica".

"Vos me dirás que tu familia y demás... Pero yo también tengo familia y he dejado de ganar y de ahorrar. Yo sé que otros diputados también se lo quedan, no hacen las donaciones que yo hago, ni contratan en negro como yo contrato. Tengo gente a la que le doy una ayuda económica en negro. Cada uno va a cobrar 40.000 pesos, el resto es reintegro", señaló.

En otro audio, Regidor detalla el supuesto mecanismo: "Vos tenés que tener un sobre de cada uno. Entonces, cuando ellos te dan, hacés el recuento, ponés el nombre y cerrás el sobre, y yo te voy a decir cada mes a quién le vas a entregar. Vos te encargás de ellos, yo me encargo de lo que es mío. Lo mío es mío".

"Si el recibo en mano dice 80, entonces 40 se quedan y 40 ponés en la otra", finalizó la diputada que asumió su banca en 2017.

A través de un comunicado publicado por el bloque de la UCR, Regidor pronunció su descargo y aseguró que las grabaciones que se difundieron están editadas. Además, dijo que pidió licencia a su banca "para no comprometer al bloque" y se puso a disposición de la Justicia para que investigue los hechos.

En su defensa, manifestó que no existió "intención de solicitar dinero" de los salarios en la conversación con su equipo de asesores y adujo que los audios fueron "malintencionadamente editados".

Según expresó, lo que le pedía es que "colaboren con otras personas, como ayudo yo con parte de mi dieta a personas con situación social vulnerable".

Por último, señaló que confía en que la Justicia pueda deslindarla de las acusaciones. "Soy una persona honesta, que puede demostrar perfectamente su patrimonio", concluyó.

