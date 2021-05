En vivo online: Ferro vs. Atlético Rafaela por la Primera Nacional

Por la 9° Fecha de la Zona B de la Primera Nacional, este sábado a partir de las 15.30, La Crema visita a Ferro en el barrio de Caballito. El encuentro será televisado en vivo y en directo por TyC Sports y tendrá a Sebastián Zunino como árbitro.

Después de una semana convulsionada, cargada de problemas para el plantel celeste que conduce Walter Otta, finalmente parecen estar despejadas las principales dudas y los cambios obligados que tendrá el equipo para enfrentar al "Verdolaga" de Diego Osella.

Los cambios importantes serán todos en la mitad de cancha. El único "sobreviviente", Ayrton Portillo, por el sector derecho estará acompañado por Federico Recalde, Jorge Molina y Guillermo Funes. Estos tres últimos en reemplazos de: Facundo Soloa (distensión de rodilla), Marcos Giménez (tendinitis) y Enzo Avaro (Covid positivo).

Para Recalde será su primer partido desde el arranque. El Mago Molina, de baja producción, tendrá una nueva oportunidad para demostrar sus condiciones y Guille Funes alterna su lugar en los últimos encuentros, pero ha mejorado su rendimiento frente al Deportivo Morón y por eso está nuevamente en la consideración del entrenador.

Un partido especial para Ferro

El mundo de Ferro Carril Oeste fue sacudido en las últimas horas por el fallecimiento de un emblema de la institución como lo fue Carlos Timoteo Griguol. Por tal motivo, este sábado no será un partido más y seguramente se hará un minuto de silencio en recordación del Gran DT.

En lo estrictamente futbolístico, el equipo que conduce el ex Colón, Diego Osella podría repetir los mismos once que derrotaron en Mendoza, al líder de la Zona B, Independiente Rivadavia y dieron el "batacazo" de la fecha anterior. La única duda es el volante Victoria Ramis que se retiró lesionado y si no llega en condiciones su lugar podría ser ocupado por Nahuel Maidana.

Probables formaciones

Ferro Carril Oeste: Marcelo Miño; Federico Murillo, Gabriel Díaz, Sebastián Olivarez y Lucas Souto; Victorio Ramis o Nahuel Maidana, Federico Fattori, Fernando Miranda y David Gallardo; Franco Toloza y Germán Rivero. DT: Diego Osella.

Atlético de Rafaela: Guillermo Sara; Cristian Chimino, Gastón Tellechea, Fernando Piñero y Roque Ramírez; Ayrton Portillo, Federico Recalde, Jorge Molina y Guillermo Funes; Juan Cruz Esquivel y Claudio Bieler. DT: Walter Otta.

Hora: 15.30.

TV: TyC Sports.

Estadio: Ricardo Echeverry.

Árbitro: Sebastián Zunino

Con información de Palo y Gol.