Las bandas siguieron tocando en pandemia: acústicos, streaming, videos y nuevas canciones

Pese a que la pandemia postergó algunos proyectos, las bandas locales no pararon. Ensayos individuales, videoclips caseros o recitales por streaming: cada una se reinventó a la espera de volver a la normalidad. En qué andan hoy.

Los cambios que acarreó consigo la pandemia por coronavirus golpearon fuerte a las bandas de música que tuvieron que sortear distintas dificultades para poder seguir ensayando, produciendo material y mostrándose ante su público. En San Francisco, en líneas generales, pudieron seguir trabajando, aunque debieron reinventarse e incluso en algunos casos postergar proyectos.

Mente Aparte: del retiro a la vuelta

“Acá estamos, de la forma en la que se pueda. Más allá de todo esto que nos cambió la vida y los planes a todos, seguimos intentando”, afirmó Gerardo Ávila, vocalista y guitarrista de Mente Aparte, que agregó: “Pese a que ya no se pudieron dar más recitales y el año pasado anunciamos ‘el final de la banda’, ya que tenía planeado un viaje a Europa para probar suerte, los planes se dieron vuelta radicalmente y este vuelco permitió que nos juntemos otra vez a ensayar, terminar de grabar el disco que ya hacía rato que lo habíamos empezado”.

A partir de esta situación, hoy el disco está terminado y quizá a finales de mayo ya se pueda disfrutar.

Ávila contó que la pandemia los descubrió en formato acústico: “Nos pasó algo muy loco. A pesar de que ya no se pueden hacer shows a como uno estaba acostumbrado, cuando los bares empezaron a poder trabajar bajo los protocolos y algunos implementaron ‘acústicos en vivo’, me ofrecieron el espacio para realizar un show así. Nosotros nunca tocamos en ese formato y fue todo un desafío, pero lo pudimos concretar. Nos sorprendió, así que nos agarramos de ese lado y seguimos preparando este tipo de shows”.

Ávila remarcó que la esperanza de que esta pandemia termine está latente, que acaben las restricciones y volver a la actividad “que tanto amamos y necesitamos; en mi caso es mi terapia”, bromeó.

I Griega apostó a los videoclips

Otra de las bandas que debió postergar proyectos fue I Griega, que tenía todo listo para ir a probar suerte a Buenos Aires cuando la pandemia ahogó los planes, aunque de momento, ya que el objetivo sigue en pie.

“Ni bien arrancó la pandemia estábamos medio sin saber qué hacer, porque el objetivo de la banda era irse a vivir a Buenos Aires el año pasado. Cuando ese plan se pospuso, teníamos que innovar y ver qué hacer”, recordó Facundo Malacalza, vocalista de I Griega.

Así fue que lanzaron “Saber Esperar’”, una canción que habla de la nueva realidad de tener que “quedarse en casa”. Tras ello, viendo que el coronavirus no daba tregua, invitaron a más de 30 músicos a grabarse, desde sus casas, interpretando un tema de la banda. Después llegó la idea de sacar canciones nuevas, de las cuales cinco fueron grabadas en Buenos Aires.

Otras tres vieron la luz y formaron “Clown”. “Ahí surge la idea de hacer un cortometraje, que era un desafío porque estábamos en pandemia. Pero se pudo, con todos los permisos. Son tres videoclips de tres canciones y forman una sola idea”, contó Malacalza.

Luego, la banda apostó por el primer streaming que tuvo lugar en noviembre: “Era la primera vez haciendo algo así, raro, pero era lo único que teníamos al alcance. Sacamos un par de covers y un video en modo pandemia. En marzo de este año recién pudimos presentar el cortometraje en vivo, con gente. También pudimos grabar en Buenos Aires estas cinco canciones que estaban demoradas, pero están ahí, en stand by, no las vamos a sacar hasta que no se pueda mover”.

Mientras tanto, I Griega pudo tocar presencialmente en Freyre, aunque en formato bar, y más cerca a la fecha en Estudio Teatro, en Córdoba. “Ahora teníamos fecha en Paraná pero se suspendió”, lamentó el cantante.

“A futuro la idea siempre de la banda es irse a Buenos Aires a vivir. Mientras tanto estamos viendo de laburar en los videoclips de estas canciones como para no estar parados. Tocar no depende de nosotros, teníamos dos o tres fechas, pero está todo muy complicado, así que por ahora esas posibilidades se van cayendo. Seguimos ensayando, componiendo, hacemos reuniones, pero muy poco. Pero bueno, seguimos para que no se frene la banda”, explicó.

Alma Blues empezó a crear

Para Alma Blues, la pandemia fue una invitación a apostar por temas propios.

Beto Ilussi, su baterista, indicó que en marzo del 2020 dejaron de ensayar y volvieron a hacerlo cuando hubo una merma en los contagios: “En esos ensayos nos pusimos a componer temas propios que no teníamos en la banda, hacíamos todos covers, fue una excusa linda para juntarnos, ya que no había shows ni nada”, rememoró.

Así fue que un integrante aportó bases, otro las letras y empezaron a crear. “Nos fue bien en pandemia, la pasamos mal por no ensayar pero tuvimos esas ganas de hacer algo propio, ya que no se podía tocar. También hicimos una canción. Cada uno grabó en su casa ‘Quizá Mañana’ de Pappo. Trabajamos para sacarnos las ganas de tocar un rato. En ese momento en que cortaron todo hicimos una canción, editamos y salió algo lindo”, agregó Illusi.

En el caso de la banda, hace unas semanas volvieron a tocar, aunque en formato bar en un restaurante local. También en febrero tuvieron una fecha a pocos kilómetros de San Francisco. “Tuvimos dos shows en el año, tratando de ver qué se puede hacer, porque las restricciones son muy acotadas en horario más que todo y por ahí los bares prefieren seguir trabajando como lo venían haciendo, sin bandas. Pero cuando sale algo nos prendemos, no tenemos problema. Este año, según lo que nos dejen hacer, porque estamos tocando mucho en San Francisco, nos gustaría ir a la zona, pero salir de la ciudad y volver tarde es difícil, nos tenemos que aggiornar a los tiempos que estamos viviendo”, expresó el baterista.

Virulencia aceleró el disco y llegó el videoclip

Virulencia, banda de thrash metal, fue otra de las que se vio afectada por las restricciones, pero lejos de dejarse estar se metieron de lleno en la grabación de un disco y el lanzamiento de un videoclip.

“Decidimos meternos a grabar, ya veníamos iniciando la grabación del disco, así que nos dedicamos a terminar de grabarlo, lo lanzamos y lo difundimos por todos los medios digitales posibles. Los ensayos se suspendieron porque no se podía, y los shows lamentablemente también. Pero al ver que la cosa seguía, recientemente lanzamos un video colaborativo con otros músicos como para no dejar de generar contenido y mantenernos activos”, explicó Ailin Alisio, la vocalista.

Tanto el disco como el videoclip fueron grabados individualmente: “Solo nos juntamos a hacer las imágenes”.

Alisio agregó que la pandemia limitó “un montón” la actividad de los músicos y de algunos géneros en especial. “El formato que se permitía hasta hace poco era más posible para géneros que no requerían un despliegue más amplio en cuanto a equipo e instrumentación. Considero que a todos los músicos nos pasó más o menos lo mismo, tuvimos que empezar a buscar formas de generar contenidos o mover la música a través de las redes. Y quienes no acostumbraban a hacer eso tuvieron que empezar, porque era esa alternativa o desaparecer”.

Por el momento, la banda tiene planes de hacer otro video con nuevos músicos, esperando que la situación sanitaria mejore para volver a los shows presenciales.