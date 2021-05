Activaciones de protocolos en escuelas: hablan de relajamiento en abril y preocupa lo periescolar

San Justo fue una de las jurisdicciones con más activaciones de protocolos en escuelas (900 reportados), detrás de Capital, durante la segunda quincena de abril, según informó el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba.

Durante ese periodo, en el ámbito provincial se pusieron en marcha las medidas de prevención y cuidado frente al Covid-19 en 5.270 oportunidades, en 1.431 centros educativos. En el 36,5% (1.923) de las veces se trató de instituciones de gestión privada y en el 63,5% restante (3.347) de gestión estatal.

Lo que muestra el mes de abril, además de las cifras, es un relajamiento si se lo compara con marzo cuando se iniciaron nuevamente las clases presenciales bajo un estricto protocolo.

María Azucena Sánchez, a cargo de la Inspección de Zona 2330 de Nivel Primario, no dudó en marcar diferencias respecto al comportamiento entre ambos meses: “En el mes de marzo hubo activaciones de protocolo pero fueron muy pocas. Quizás por la alegría de la vuelta, el entusiasmo, hubo mucha colaboración de todas las partes. Sin embargo, hoy no escapamos a una realidad muy dinámica y en abril nos tocó transitar por otro tipo de situaciones”, sostuvo. Entre estas, la docente remarcó que hubo más casos de estudiantes, docentes y no docentes que dieron positivo en testeos y más casos de contactos estrechos de niños ante contagios dentro de la familia: “Este escenario complejiza la vida de las instituciones porque conlleva el aislamiento de las burbujas, la realización de hisopados. Se hace un trabajo muy articulado con el COE y hemos tratado de disminuir los riesgos para con el resto de los estudiantes”, subrayó.

La resolución 386/2021 del Consejo Federal de Educación (CFE) determina que si un estudiante, docente, no docente u otra persona que asiste o asistió en las últimas 48 horas a un establecimiento educativo, comienza con síntomas compatibles con Covid-19, cumple con los criterios de “caso sospechoso” y se activan los protocolos.

Si se detecta un caso positivo, la burbuja debe ser aislada, sin asistencia a la escuela durante 14 días: “El protocolo es dinámico, se va estudiando y se lo pone en juego en la realidad; se diferencia el docente que trabaja jornada completa con el que estuvo menos horas”, indicó Sánchez.

Durante abril, en el nivel primario fueron 43 niños los que sufrieron contagios, y en los primeros dos días de esta semana de mayo ya sumaban otros seis: “Estamos en un momento donde hay que cuidarse mucho, tomar conciencia de utilizar todas las medidas de bioseguridad al alcance”, señaló la inspectora que además de las escuelas de nuestra ciudad tiene a cargo las de Devoto, Colonia Marina y las escuelas rurales de esa zona.

La situación del secundario

El informe provincial destaca que las escuelas del Nivel Medio fueron el ámbito donde se dieron las mayores activaciones de protocolo, al alcanzar el 48 por ciento de los casos.

Alejandra Pellosi, inspectora de Educación Secundaria Regional San Francisco, también remarcó que en marzo se inició el ciclo lectivo “abocados a lo organizativo” y que al mes siguiente “hubo un periodo donde el impacto a nivel institucional respecto a casos positivos y sospechosos fue más fuerte, provocando aislamientos de burbujas y de docentes”. Asimismo, contó que se notó el crecimiento de contagios en los centros escolares de la “la línea San Francisco-Morteros”.

La situación es diferente en la primaria y en la secundaria. En la segunda, los profesores participan de varias burbujas ya que transitan de un curso a otro y cuando algún grupo es aislado, los docentes no lo hacen (a excepción de que sea el infectado). En estos casos, se supone que el cumplimiento del distanciamiento social y el uso de máscaras y barbijos garantiza la seguridad.

Marita Vergnano, directora en el Ipem Nº 96 “Prof. Pascual Bailón Sosa”, explicó que en su escuela el cumplimiento del protocolo es óptimo debido a que los docentes “no permiten relajamientos”. Aunque dijo que temía otro panorama con la vuelta a la presencialidad, lo vivido al momento “superó mis expectativas”, aclaró.

La directora del establecimiento aseguró que los protocolos se cumplen y que los alumnos se adaptaron: “Se cumple con el lavado de manos, en todos los cursos está el alcohol, se toma la temperatura todos los días al ingreso, lo que es una complicación porque no tenemos un personal para la puerta y nos turnamos entre directivos y profes. Pero los chicos se habituaron tanto que si alguno llega tarde y no hay nadie en la puerta va a la preceptoría para que se le tome la temperatura”, graficó.

Vergnano manifestó que una sola burbuja fue aislada en el Bailón Sosa en lo que va del año por una estudiante que era asintomática. También tres profesores dieron positivo de Covid-19.

Reforzar los cuidados afuera

En Córdoba, el 16% de los contagios corresponde a niños, niñas y adolescentes, aunque las autoridades provinciales no lo atribuyen a la presencialidad escolar, sino a las actividades de socialización fuera de la escuela, a las reuniones familiares y de amigos.

“Lo que el Ministerio (de Educación) viene constatando es que las situaciones se producen en lo periescolar, lo que tiene que ver con la escuela pero no dentro de ella”, dijo Sánchez y agregó lo que se genera ante cada interrupción de la presencialidad: “Provoca malestar, todos empezamos con mucho entusiasmo la vuelta, entonces estas interrupciones que van sucediendo afectan a la familia en su organización y a la escuela en su conjunto, por eso no nos queda más que apelar a la responsabilidad social. Nosotros tenemos detectado que muchos casos se suscitan luego del fin de semana y van mermando hacia el viernes, pero luego del fin de semana es notable como se acrecientan”, expresó.

En el mismo sentido opinó Vergnano: “Estamos trabajando con los profes, con cuidarse afuera de la escuela para no contagiarse. Todos los días recordamos que de tener síntomas o sospechas de si estuvieron con alguien contagiado que no vengan a la escuela”, cerró.