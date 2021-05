Desde el lunes inscriben en San Francisco al programa de Protección de la Embarazada y su Bebé

La Municipalidad de San Francisco adhirió al programa provincial Protección de la Embarazada y su Bebé 2021, una iniciativa que busca acompañar y contener a la mujer embarazada, sin obra social, para que pueda acceder a diferentes beneficios.

Entre los principales objetivos del programa, se pretende garantizar el control prenatal de todas las embarazadas sin obra social, prevenir y diagnosticar las complicaciones que pudieran ocurrir durante la etapa del embarazo, vigilar el crecimiento y vitalidad del bebé, preparar a la embaraza física y psíquicamente para el parto y garantizar su atención en instituciones adecuadas a su condición de manera segura y respetada.

Los beneficios que otorga este programa comprenden la asignación de 10 mil pesos por única vez, controles de embarazo completos -incluyen estudios complementarios-, turnos protegidos para controles y estudios complementarios, preparación integral para la maternidad en modalidad taller, boleto de transporte gratuito para asistir al/los controles, leche entera fortificada para embarazada y puérpera, ajuar para el parto y nacimiento (incluye kit Covid), gestión para la Asignación por Embarazo y la Asignación Universal por Hijo, y articulación con la terminalidad educativa.

Todas aquellas mujeres interesadas en acceder a este programa deberán acercarse de lunes a viernes de 7 a 13,a la Secretaría de Economía, ubicada en Libertad 1149, a partir del lunes 10 de mayo.

"Es una alegría"

En el marco del anuncio de la adhesión al programa, la presidenta del Consejo Municipal de la Mujer, Patricia Hasne, destacó: "Es una alegría para el Consejo Municipal de la Mujer estar acompañando al intendente Ignacio García Aresca en este programa que es tan importante para la mujer embarazada y su bebé, durante el periodo de gestación, los controles y a las puérperas y los primeros 45 días del bebé. Es fundamental que durante el periodo de gestación las mujeres reciban los controles necesarios, para detectar de manera temprana cualquier inconveniente en la salud que pueda surgir, tanto de la mamá como del bebé. Al incluir en nuestra ciudad este programa que apunta a la salud, lo cual es muy importante, es que nos sumamos con el acompañamiento, la contención para ayudar a las mujeres a que reciban toda la información necesaria para transitar esta etapa, para que puedan inscribirse en este programa y recibir todos los beneficios que otorga".

La presidenta del Consejo Municipal de la Mujer agregó también: "Esta es una propuesta que ya se venía trabajando desde la provincia, pero en esta oportunidad trae nuevos beneficios como lo es una asignación de $10.000 por única vez, controles completos y estudios complementarios, ajuar para el parto y el nacimiento, entre algunos de ellos y desde el municipio las vamos ayudar a gestionar la asignación por embarazo y asignación por hijo para puedan acceder a estos beneficios también. Además, para aquellas mamás que no hayan terminado sus estudios secundarios, mediante una articulación con educación vamos a trabajar para que puedan culminar sus estudios”.

Por su parte, el intendente Ignacio García Aresca manifestó: “Quiero agradecer a Patricia, como presidenta del Consejo Municipal de la Mujer, y a todo el equipo que acompaña en esta tarea por todo el trabajo que vienen realizando y el compromiso que tienen. Ustedes saben lo que significa que en un año tan difícil como el que vivimos el año pasado y como este año con la pandemia, en un contexto en donde muchas mujeres han quedado sin cobertura de obra social o bien muchas no contaban con mutual, por lo que empezamos a trabajar respecto a esta problemática, y es por eso que una vez más el estado municipal junto al estado provincial queremos acompañar a las mujeres el proceso de embarazo. Un punto que es fundamental es que para poder participar de este programa se tiene que estar inscripto en el CIDI, en el primer nivel, por lo que desde el municipio hemos puesto a disposición en la Secretaría de Economía, una persona que estará a cargo de inscribir a todas aquellas mujeres que quieran acceder a este programa y no estén suscriptas en CIDI. Igualmente, esto nos permitirá establecer la base de datos que nos facilitará realizar el seguimiento adecuado durante el embarazo y después durante los 45 días de vida de sus hijos. Es por eso que me parece esencial el trabajo que van a realizar desde el Consejo de la Mujer porque realmente estarán cerca de esas mujeres que ante una situación de crisis o dudas puedan recibir contención y de la mejor manera”.