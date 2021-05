La respuesta de Paulina Cocina que se hizo viral: "¿Quién carajo te creés que sos?"

A la popular cocinera le hicieron una pregunta en Instagram que no le gustó nada. Y no se anduvo con vueltas para responder.

La popular cocinera Paulina Cocina realizó en las últimas horas un encuentro con sus seguidores a través de Instagram, donde respondió muchas de las preguntas que le hacían. Y entre ellas hubo una que se volvió viral en redes sociales: "¿Quién carajo te creés que sos?", respondió a una mujer. Pero ¿qué fue lo que pasó?

"Siento que mi chongo está flasheando amor mal y yo no sé si estoy en esa. Ghosteo Si/No", fue la consulta de una seguidora, a la que Paulina reaccionó. Por "ghosteo" se entiende tener un vínculo con alguien durante un tiempo determinado y luego desaparecer por completo sin dar ninguna explicación, que viene de la palabra en inglés fantasma (ghost).

Visiblemente molesta, la cocinera le lanzó una dura respuesta. "¿Quién carajo te creés que sos? O sea, escuchá lo que estás diciendo: 'Siento que una persona con la que estoy me ama, ¿no le hablo nunca más y no le digo nada?'", planteó.

Y continuó, en otra de sus historias: "O sea, ¿se puede ser más soreta de pensar 'ay, me parece que me quiere, qué hago, ghosteo sí o no'? ¿quién sos? ¿cómo te llamabas, el nombre? ¿te dio miedo que diga tu nombre? Es que te interesa ese chico. Ojalá te deje él y te arrastres seis meses", respondió, sin pelos en la lengua.