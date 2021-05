San Isidro ya tiene fixture para la burbuja de Villa María

La Liga Argentina de Básquet dio a conocer cómo se jugarán las próximas burbujas de la Conferencia Norte que se disputarán en Villa María y en Santa Fe en el mes de mayo.

San Isidro jugará en cancha de Ameghino de Villa María a partir del 14 de mayo y hasta el martes 18. En esta burbuja disfrutarán de la acción el local Ameghino, San Isidro, Deportivo Norte, Barrio Parque, Central, Independiente (SDE), Villa San Martín y Tiro Federal.

Por su parte, en la casa de Colón recibirá la adrenalina del juego desde el martes 11 hasta el martes 18, con la intervención de siete clubes: el local, Echagüe, Sportivo América, Salta Basket, Unión, Estudiantes (T) y Riachuelo.

Cabe recordar que antes de viajar a Villa María, Los Halcones Rojos recibirá el próximo domingo 9 de mayo a Deportivo Norte en el estadio "Severo Robledo".

SEDE VILLA MARÍA

Domingo 9/5

18:00 - San Isidro vs. Deportivo Norte (Estadio Severo Robledo-San Francisco)

19:00 - Barrio Parque vs. Ameghino

Viernes 14/5

11:00 - Central vs. San Isidro

14:00 - Independiente (SDE) vs. Deportivo Norte

16:30 - Villa San Martín vs. Barrio Parque

19:00 - Tiro Federal vs. Ameghino

Sábado 15/5

11:00 - Deportivo Norte vs. Villa San Martín

14:00 - San Isidro vs. Tiro Federal

16:30 - Barrio Parque vs. Central

19:00 - Ameghino vs. Independiente (SDE)

Lunes 17/5

11:00 - Independiente (SDE) vs. San Isidro

14:00 - Central vs. Deportivo Norte

16:30 - Tiro Federal vs. Barrio Parque

19:00 - Villa San Martín vs. Ameghino

Martes 18/5

11:00 - Deportivo Norte vs. Tiro Federal

14:00 - San Isidro vs. Villa San Martín

16:30 - Barrio Parque vs. Independiente (SDE)

19:00 - Ameghino vs. Central

SEDE SANTA FE

Martes 11/5

18:00 - Colón vs. Echagüe

Viernes 14/5

11:00 - Echagüe vs. Riachuelo

15:30 - Sportivo América vs. Salta Basket

18:00 - Unión vs. Estudiantes (T)

Sábado 15/5

11:00 - Riachuelo vs. Sportivo América

15:30 - Estudiantes (T) vs. Echagüe

18:00 - Salta Basket vs. Colón

Lunes 17/5

11:00 - Sportivo América vs. Estudiantes (T)

15:30 - Unión vs. Salta Basket

18:00 - Colón vs. Riachuelo

Martes 18/5

11:00 - Salta Basket vs. Echagüe

15:30 - Riachuelo vs. Unión

18:00 - Estudiantes (T) vs. Colón