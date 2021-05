Gustavo Santos: "Vamos necesitar crear miles de puestos de trabajo y ese va a ser el gran desafío"

El ex ministro y secretario de Turismo de la Nación en la gestión de Mauricio Macri, Gustavo Santos, visitó este miércoles San Francisco junto a la diputada Soher El Sukaria (PRO) en el marco de una recorrida por el interior de la provincia de Córdoba, que tiene el objetivo de construir un "proyecto de provincia de 2023 en adelante".

Santos también es ex titular de la Agencia Córdoba Turismo en la primera gestión de Juan Schiaretti (2007) y luego en la gestión de José Manuel De la Sota desde 2011; y actualmente se desempeña como presidente de la Fundación Pensar en Córdoba. El político explicó que tiene intenciones de presentarse como candidato a gobernador y que tiene un doble objetivo: "Armar el proyecto de provincia de 2023 en adelante y ser una vía de comunicación con la estructura de Pensar a nivel nacional para cargar de contendido federal la futura visión nacional de Juntos por el Cambio y de nuestro espacio".

En ese marco, Santos señaló que esta tarea la desarrolla "en contacto con todas las instituciones de la provincia: el campo, sectores industriales, las pymes, innovación, turismo, servicios, iglesias, universidades; pero también quiero recorrer la provincia entera, tener referencia y tomar la temperatura de distintas localidades. El objetivo es construir un proyecto compartido, no el proyecto del Pro ni de Juntos por el Cambio, un proyecto de los cordobeses y para los cordobeses".

Crear condiciones para generar empleo

El ex ministro explicó que el eje principal de este nuevo proyecto es crear condiciones para que se desarrolle en cantidad y calidad el empleo privado. "Ese va a ser el gran desafío para poder tener una sociedad en términos de convivencia sustentable. Si no conseguimos convertir planes en empleos, generar esos empleos y terminar con esta historia de frustración de la Argentina que ha llevado a que hoy seamos el único país de la región que tiene más pobres que hace 25 años, si no tenemos presentes que el 75% de nuestros chicos menores de 12 años son pobres, es una verdadera bomba de tiempo que tenemos que dar una solución y esa solución no está en otro lado que en la vinculación directa de educación-empleo", comentó.

"He estado en Arroyito, me entusiasmo mucho cuando salgo al interior de Córdoba porque se ven otras realidades, es muy distinto al resto de la Argentina porque Córdoba es una provincia más equilibrada, mas madura que el resto del país. Hay una cantidad de emprendedores enormes, de industrias muy pujantes que necesitan que le saquen el pie de la cabeza, que no los sigan atosigando con impuestos, dejar de tener incertidumbre a mediano plazo, que haya un estado activo que los acompañe en su desarrollo integral, en la inserción en el mundo y para eso imagino una inédita relación entre el sector publico y el sector privado, entre la política, sectores productivos y el capital social cordobés", agregó Santos.

Turismo y el aeropuerto de Córdoba como recurso estratégico

En el marco del nuevo proyecto, Santos indicó que el Turismo en Córdoba es una de las actividades estratégicas. "Territorialmente, el sector noreste tiene un potencial enorme y en el sector oeste viven prácticamente del turismo. Va a ser el principal factor productivo y pensamos en un desarrollo integral", indicó.

Y agregó: "Tenemos un recurso estratégico que es el aeropuerto, todo el trabajo que hicimos y que empezamos a hacer en 2007 en la Agencia Córdoba Turismo. Había cinco vuelos de aerolíneas a aeroparque y hoy estamos en la misma situación. Todo lo que habíamos conseguido: 40 vuelos diarios, conectividad con Santiago de Chile, Lima, San Pablo que nos unía con 126 destinos de los cinco continentes con una sola escala y vuelos directos a España, por ejemplo, todo eso está parado. Antes el estacionamiento del aeropuerto no daba abasto. Yo dejé a 10 provincias argentinas conectadas con el mundo sin pasar por Buenos Aires, hoy vuelve a estar todo centralizado. El trabajo de reconstrucción va tener que ser gigantesco, nuestro aeropuerto es una infraestructura muy importante para Córdoba tanto como puede ser el puerto para Rosario".