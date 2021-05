Habló la enfermera que vacunó a Charly García: "Lo vi muy bien"

Fue una de las noticias más comentadas en el ambiente musical ayer miércoles: Charly García recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, por lo que llevó tranquilidad a los miles de seguidores del artista y también la esperanza de que pueda pensar ahora en alguna presentación en vivo, aunque sea de manera online.

Al tratarse de una de las figuras más trascendentales del rock argentino y en español, la noticia corrió desde la mañana temprano e incluso la cuenta oficial de la vacuna Sputnik V en Twitter lo celebró publicando una de las canciones más conocidas de Charly, Hablando a tu corazón, que grabó junto a Pedro Aznar en el disco Tango (1986). Pero este jueves, en el programa Reloj de Plastilina, de Radio La Mega, la enfermera que le aplicó la vacuna a Charly contó algunos detalles sobre este hecho.

Se trata de Lina Evelyn Castaño, quien aseguró que aplicó la dosis al artista el 22 de abril pasado poco después de las 17 en el vacunatorio instalado en Parque Chacabuco, en la ciudad de Buenos Aires.

"El día 22 cerca de las cinco de la tarde viene una persona a hablar con mi jefa y después cuando volvieron ella preguntó quién podía quedarse, porque el horario de retiro nuestro es a las cinco. Y como vivo no tan lejos me ofrecí a quedarme y después cuando se fueron todos me comentó que iba a ser Charly García", comenzó la mujer.

"Me puse re contenta y me alegró haberme quedado. Preparé toda la vacuna, le mandé una foto a mi marido para contarle que la vacuna es para Charly. Llegó alrededor de las cinco y media de la tarde en una Kangoo azul, vino con el que manejaba y su pareja. Yo salí porque él no bajó de la camioneta, cuando me acerqué me presenté y lo vi muy bien, nunca lo había visto personalmente, es enorme, alto, el brazo re grande y con músculo", contó Lina.

La mujer contó que se produjo una situación que despertó risas en el momento. "De los nervios le dije te voy a vacunar y me miró con una sonrisa pícara y se largó una carcajada", contó.

Lina agregó que le hizo un par de preguntas que se hacen generalmente antyes de aplicar las vacunas, y que Charly respondió que no cuando le preguntó si había tenido COVID-19. "Ahí fue cuando le apliqué la vacuna, le firmé el carnet, se lo entregué y aplaudieron todos los que estaban ahí. Me dijo muchas gracias, yo le dije de nada, es un placer. Fue lindo, me alegro mucho que esté vacunado y que esté protegido, para eso estamos", concluyó la enfermera.

Nuevo disco, ¿show en vivo?

Por otro lado, Charly García está en proceso de creación de un nuevo disco, que podría editarse en este año, aunque todavía no se conoce la fecha.

En marzo pasado, Fabian "Zorrito" Quintiero, que desde los años 80 formó parte de los numerosos grupos que acompañaron a Charly en sus discos y shows por todo el mundo, confirmó que están grabando el disco y adelantó que una vez que el artista recibiera la vacuna se podría pensar en algunos shows en vivo, aunque sea con la modalidad de streaming.

"Se está gestando. Es Charly en estado puro. Fui al estudio varias veces. Él está yendo al estudio permanentemente y ahí descarga toda su inventiva, su narrativa, su música y es una alegría. Creo que la gente celebra a García en todas sus formas y en toda su dimensión", dijo sobre el disco Quintiero, una de las personas más cercanas a Charly.

"Y estamos, una vez que se vacune también, con muchas ganas de tocar. Estamos esperando, una vez que tenga la vacuna va a poder pensar en un show para volver a tocar aunque sea con las limitaciones que tienen los shows en vivo ahora", anticipó.