Fiestas clandestinas: las multas llegan y pueden superar los 45 mil pesos

Muchas fueron las fiestas clandestinas o no habilitadas que fueron desarticuladas durante esta pandemia de coronavirus en San Francisco y también muchas otras las que se llevaron a cabo y que no tuvieron intervención por las autoridades municipales o efectivos policiales. Sin embargo, luego de más de un año del comienzo de la pandemia, vecinos de la ciudad ya reciben las multas por haber realizado alguna reunión no habilitada, ya que se incumplen las medidas adoptadas para evitar la propagación del coronavirus y constituyen un riesgo sanitario.

El Periódico tuvo acceso a una de las multas que llegan a los domicilios de los infractores, la cual supera los 45 mil pesos.

La cédula de notificación firmada por la jueza municipal de Faltas de San Francisco, Roxana Chevalier, va dirigida al propietario del domicilio u organizador del evento por violación a la ordenanza N° 6428 decreto N° 38-39-40/2020, Violación al Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio. Y se le informa que la misma se deberá abonar la multa o presentar su descargo escrito, en un máximo de cinco días, en las oficinas del Tribunal Administrativo de Faltas.

Según pudo conocer este medio, en el caso de quienes participaron de fiestas clandestinas, que son la mayoría de los infractores, deben afrontar una pena económica que supera los 30 mil pesos (también se suma el no llevar tapabocas), mientras que la persona propietaria de la casa o inmueble donde se llevó a cabo la reunión puede pagar el doble o más.

No obstante, desde el Tribunal de Faltas municipal se ofrecen al menos diez cuotas para poder pagarlas y, en el caso de que el infractor no pueda hacer frente al monto, podrían ofrecer trabajo comunitario, lo cual está contemplado por ordenanza municipal.

Todos los fines de semana desarticulan fiestas

Tanto en San Francisco como en la zona, el personal policial de la Departamental San Justo como los inspectores de espectáculos públicos de la Municipalidad llevan adelante procedimientos con el fin de desarticular eventos masivos que se organizan en el marco de la pandemia.

Las autoridades reiteran constantemente que nuestra región atraviesa momentos críticos en materia sanitaria por el avance de la segunda ola de Covid-19. Sin embargo, en todos los últimos fines de semana se han desbaratado numerosas fiestas clandestinas en San Francisco y en la zona organizadas por quienes no acatan este tipo de medidas.

Cabe recordar que en esta ciudad hasta el próximo 21 de abril rige la prohibición de reunión social que superen las 10 personas en un domicilio.

Autoridades sanitarias insisten en las recomendaciones de respetar los protocolos y ventilar los ambientes para evitar contagios de Covid-19.