Luca Vildoza será el tercer argentino en la NBA

Luca Vildoza será nuevo basquetbolista de los Knicks, una de las míticas franquicias de la Conferencia Este de la NBA y lo unirá por cuatro temporadas a la liga norteamericana de básquet.

En un principio, según su agente de la empresa Octagon sports, Alex Saratsis en declaraciones a ESPN, el actual perimetral del Baskonia español acordó en principio un contrato de cuatro años y $13.6 millones con los New York Knicks.

Detrás de Facundo Campazzo, en Denver Nuggets, y Gabriel Deck en Oklahoma Thunder, la figura del base de gran presente en España y campeón de la última temporada de la ACB llega a los Estados Unidos en busca de un sueño para el ex jugador de Quilmes de Mar del Plata.

Bolmaro a Minnesota a final de temporada

Por otro lado, el varillense Leandro Bolmaro, se unirá a los Minnesota Timberwolves a partir de la temporada 2021/22, según ha confirmado el propio presidente de operaciones de la franquicia, Gersson Rosas: "Tenemos un jugador que seleccionamos el año pasado que vendrá el año que viene".

El ex jugador de El Ceibo -surgido de Almafuerte- está gozando de protagonismo en la eliminatoria frente al Zenit, fue seleccionado en el puesto número 23 del último Draft por los New York Knicks y después fue traspasado a los Minnesota Timberwolves. El jugador decidió continuar jugando en Europa en las filas del Barça, pero su gran ilusión es triunfar en el baloncesto estadounidense, tal y como explicó tras su selección: "Para mí es un sueño, no me lo puedo creer. Quiero disfrutarlo, solo disfrutar".