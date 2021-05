Robaron cables en Tiro y Gimnasia: "A nosotros nos sale 300 mil pesos, ellos los venden por dos mangos"

El club Tiro y Gimnasia es otro de los clubes que sufrió el robo de cables de sus instalaciones eléctricas. Esta semana los socios se encontraron con el disgusto de que no funcionaban todas las luces de la pista de ciclismo y avisaron a la comisión directiva de la situación.

Cuando la Comisión fue hasta al lugar y pensaban llamar a un electricista, porque creían que se trataba de un desperfecto, se encontraron que los cables que llevaban energía a los 16 reflectores ya no estaban. "No sabemos cuando fue, seguramente el fin de semana y no dejaron rastros. Hablamos con un distribuidor de productos de electricidad para pedir presupuesto y son unos 300 mil pesos, ellos lo venden por dos mangos y a nosotros nos representa mucho", explicó Jerónimo Bonino, presidente de la institución.

"Nos agarra mal parados porque en abril pintamos toda la pista, encaramos esa obra que es muy grande, terminamos de juntar el dinero y ahora pasa esto que nos deja muy mal parados porque las luces para pedalear de noche son indispensables. El club sigue estando abierto porque funcionan solo algunas luces, pero la luz está disminuida, ya les avisamos a los socios porque hay gente que necesita la iluminación", indicó.

"Ahora estamos viendo cómo lo solucionamos y cómo hacemos para que no nos vuelvan a robar, porque hacer otra vez esa inversión y que nos vuelvan a robar todo de nuevo...", lamentó Bonino.

El presidente comentó que el turno noche es uno de los turnos más solicitados en épocas de buen tiempo y, aunque atravesamos una etapa de transición de estación, albergaba a unos 50 pedalistas.

Ayuda de los socios

Bonino remarcó la situación económica del club, que el mes pasado hizo una erogación de dinero muy importante en pintura y mano de obra, y explicó que necesitarán de la ayuda de los socios para reponer lo robado. "Necesitamos conseguir al menos una parte del dinero porque venimos de hacer un gasto importante", apuntó.

Para colaborar con la institución, se pueden comunicar al teléfono: 3564-598780

Más robos en clubes

Este no es el primer hecho que sucede en un club deportivo. Varias instituciones en San Francisco y Frontera fueron blanco, en las últimas semanas, de hechos con similares características donde los delincuentes se aprovechan de la soledad en la que quedan los clubes por las noches para llevarse lo poco o mucho que pueden tener gracias a sus socios.

El club Estrella del Sur sabe bien de lo que se trata. Tres días seguidos sufrió el robo de cables de la instalación eléctrica de canchas auxiliares donde recién al tercer día la Policía logró capturar a uno de los autores del hecho.

La misma situación pasó el club Deportivo Norte a fines de marzo y principios de abril. En dos oportunidades se llevaron cables de las torres de iluminación.

Aunque no fueron cables, Sportivo Belgrano y Proyecto Crecer tampoco se salvaron. En el estadio de la "verde" robaron una bomba de agua y hace unos días robaron un desfibrilador; mientras que en el predio del "proye" les robaron indumentaria a los chicos de la pensión.

En el caso de La Hidráulica, a principios de abril, rompieron las rejas de la cantina e ingresaron a las instalaciones para llevarse camisetas de inferiores y una motoguadaña. Unos días antes les habían robado pelotas, un inodoro y unas piletas de baño.