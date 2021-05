"Estoy conforme, después de mucho tiempo de inactividad me sentí bien", dijo Bagnarelli

Además del regreso del sanfrancisqueño Luciano Robodino, también este fin de semana el piloto de Frontera Leandro Bagnarelli volvió a la competencia y lo hizo en la Yamaha R3 Cup en el Campeonato Sanjuanino de Motociclismo Velocidad, que disputó su primera fecha en el Villicum.

Tras una larga inactividad en pista, "Leli" se mostró muy contento con el cuarto puesto obtenido en la final a bordo de la máquina que prepara el rafaelino René Zanatta. "No había corrido nunca en esta pista y tampoco había podido probar esta moto porque mi intención era encarar el campeonato argentino pero se fue postergando por la situación sanitaria. Fuimos a San Juan con una moto de entrenamiento, pero me adapté muy bien, en el primer entrenamiento me ubiqué segundo. Fue un trabajo progresivo, constante y muy bueno", explicó.

"Me tocó enfrentarme con rivales locales, que conocían mucho más la pista. Los utilicé como referencia y fui mejorando mucho desde el principio, estoy muy conforme porque después de mucho tiempo de inactividad me encontré bien físicamente y me pude adaptar muy bien a la moto", agregó.

"Somos privilegiados de poder competir, sabemos que estamos atravesando una situación muy complicada por el Covid así que fue algo muy satisfactorio para mí y para el resto de los pilotos. Se notaba en el rostro de todos la alegría de volver", contó Bagnarelli.

Bagnarelli contó que no fue una carrera sencilla porque tuvo que lidiar con algunos inconvenientes de carrera. "El domingo largué quinto, me pegué al pelotón de punta, lideré varias vueltas y desde la mitad de la carrera en adelante tuve un inconveniente con mi cervical porque la venía forzando bastante, haciendo mucha fuerza al ir apilado y frenar. Teníamos el asiento bastante alto atrás y sobrecargaba mucha fuerza en brazos y nuca. Eso me llevó a que marearme con el transcurso de las vueltas, empecé a perder referencias, en los rebajes, me pasé de largo en una cuerva, no me sentí cómodo. Faltando dos vueltas quedé cuarto y decidí quedarme en esa posición, ya no quería exigirme", comentó.

"Fue un cuarto puesto más que meritorio, estoy muy contento porque arrancamos de una manera inesperada. Tenemos mucho por pulir, por mejorar y seguiremos trabajando. Me quedé con ganas de subir al podio, pero eso pronto vendrá, lo importante fue que volvimos", dijo Bagnarelli.

Ansiedad y preparación sin competencia

El fronterense contó que pudo controlar la ansiedad del regreso y para ello fue muy importante toda la preparación previa. "René (Zanatta) me brinda mucha seguridad y tranquilidad. En la previa estuvimos entrenando en Rafaela la disciplina enduro, me sentí bien y lo disfruté. La idea era evitar que gane la ansiedad, trabajar paso a paso y sentirme cómodo sabiendo que lo mas importante era la carrera del domingo. Lo tomé con calma, pero principalmente disfruté muchísimo después de mas de un año sin tener un fin de semana de carrera", indicó.

"Tenía mucha tranquilidad en lo físico porque habíamos trabajado bien, quiero agradecer al equipo de Physis y a la gente de Team Bordese", dijo "Leli".

"Estoy yendo a una psicóloga, lo he tratado y me hizo muy bien. Lo que hice fue agregarme tareas diarias para evitar la ansiedad, lo pudimos sobrellevar y hoy por hoy estoy con las misma ganas de siempre, soy un apasionado y en este ultimo tiempo decidí hacer también otras actividades, emprendimiento personales, pude avanzar con la universidad, eso me fue dando tranquilidad y no estar pendiente de la moto, lo hemos trabajado muy bien", agregó Bagnarelli.

En cuanto a lo económico, el piloto explicó que la pandemia truncó las aspiraciones de subir de categoría y se mostró agradecido por el apoyo recibido para seguir en carrera. "Nuestra intención este año era subir de categoría, pero esa categoría demanda un presupuesto prácticamente de 3 mil dólares por carrera y no podemos contar con ello, así que determinamos hacer un nuevo año en la Yamaha R23 Cup, soy un agradecido a los sponsors que hacen posible que podamos estar", señaló.