Sportivo ya tiene hora y árbitros confirmados para defender la punta en Salta

Este martes se conoció la programación de la 5ª fecha del Torneo Federal A donde Sportivo Belgrano visitará el próximo domingo a Central Norte de Salta. Será a partir de las 16.30 con el arbitraje del santafesino Adrián Franklin, que estará acompañado por Mariano González y Walter Cardozo como asistentes; y Mauricio Martín como cuarto árbitro.

La Verde buscará seguir sumando y conservar el liderazgo de la zona que comparte con Chaco For Ever y Racing de Córdoba que también suman 8 puntos en el torneo. Su rival, el Cuervo salteño, acumula 4 puntos producto de cuatro empates consecutivos en la competencia.

Ambios equipos ya se enfrentaron en la temporada pasada (Torneo de Transición) donde la Verde lo eliminó de los Playoffs ganándole en el mismísimo estadio "Padre Martearena" en la tanda de penales, tras igualar 3 a 3.

El plantel regresó este martes por la mañana a los entrenamientos en el predio "Nicolás Losano", lugar donde también trabajará los días miércoles y viernes. En tanto, el jueves entrenará en el estadio.

Martelotto cuenta con todo el plantel a disposición, excepto Nicolás López Macri y Andrés Alderete.

Programación de la 5ª fecha:

Zona A

Sábado 16.30 hs| Sp. Estudiantes vs. Ferro (Gral. Pìco)

Árbitro: Jonathan Correa

Domingo 15 hs | Sol de Mayo vs. Juv. Unida (San Luis)

Árbitro: Sergio Testa

Domingo 15.30 hs| Dep. Madryn vs. Sansinena

Árbitro: Joaquín Gil

Domingo 15.30 hs |C. Bolívar vs. Cipolletti

Árbitro: Marcelo Sanz

Domingo 15.30 hs | Olimpo vs. Sp. Desamparados

Árbitro: Fabricio Llobet

Domingo 16 hs| Sp. Peñarol vs. Villa Mitre

Árbitro: Francisco Acosta

Domingo 16 hs| Independiente (Chivilcoy) vs. Círculo Deportivo

Árbitro: Nahuel Viñas

Domingo 16 hs | Huracán (Las Heras) vs. Camioneros

Árbitro: Pablo Núñez

Tabla

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Cipolletti 10 4 3 1 0 8 1 +7 2 Juv. Unida (SL) 10 4 3 1 0 3 0 +3 3 Dep. Madryn 9 4 3 0 1 8 2 +6 4 Sol de Mayo (V) 7 4 2 1 1 5 5 0 5 Ciudad Bolivar 7 4 2 1 1 5 2 +3 6 Sansinena (GC) 7 4 2 1 1 4 3 +1 7 Villa Mitre (BB) 6 4 2 0 2 8 6 +2 8 Desamparados 5 4 1 2 1 6 6 0 9 Independiente CH 5 4 1 2 1 3 3 0 10 Ferro (GP) 4 4 1 1 2 5 8 -3 11 Olimpo 4 4 1 1 2 3 9 -6 12 Huracan (LH) 4 4 1 1 2 3 4 -1 13 Sp. Peñarol (SJ) 4 4 1 1 2 5 8 -3 14 Circulo Dep. (O) 3 4 0 3 1 2 3 -1 15 Estudiantes (SL) 1 4 0 1 3 2 5 -3 16 Camioneros 1 4 0 1 3 3 8 -5

-Los primeros de cada zona se enfrentaran por el 1er ascenso. -Del 2 al 8 clasifican a la Eliminatoria por el 2do ascenso.

Zona B

Sábado 16 hs | Crucero del Norte vs. Depro

Árbitro: Gustavo Benites

Domingo 15.30 hs| Racing (Córdoba) vs Gimnasia y Tiro

Árbitro: Guillermo González

Domingo 15.30 hs| Unión (Sunchales) vs Def. de Belgrano

Árbitro: Álvaro Carranza

Domingo 15.30 hs | Douglas Haig vs Boca Unidos

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

Domingo 15.45 hs | Chaco For Ever vs. Sarmiento

Árbitro: Nelson Bejas

Domingo 16 hs | Gimnasia (CdU) vs. Juv. Unida (Gualeguaychú)

Árbitro: César Ceballos

Domingo 16 hs | Central Norte vs Sportivo Belgrano

Árbitro: Francisco Acosta

Libre: Sportivo Las Parejas

Tabla

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Chaco For Ever 8 4 2 2 0 10 3 +7 2 Sp. Belgrano (SF) 8 4 2 2 0 9 5 +4 3 Racing (C) 8 4 2 2 0 3 0 +3 4 Defensores (VR) 7 3 2 1 0 5 3 +2 5 Gimnasia (S) 6 4 1 3 0 6 4 +2 6 Gimnasia (CdU) 6 3 2 0 1 2 1 +1 7 Crucero (M) 6 4 2 0 2 3 5 -2 8 Boca Unidos 5 4 1 2 1 4 5 -1 9 Central Norte (S) 4 4 0 4 0 7 7 0 10 Douglas Haig 3 3 1 0 2 2 2 0 11 Union (S) 3 4 0 3 1 4 6 -2 12 Defensores (P) 2 3 0 2 1 4 5 -1 13 Sarmiento (R) 2 4 0 2 2 2 4 -2 14 Juv. Unida (G) 2 4 0 2 2 3 9 -6 15 Sp. Las Parejas 1 4 0 1 3 1 6 -5