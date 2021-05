La vida en pandemia también se expresa mediante el arte

La pandemia causada por el coronavirus llevó al cierre de museos y galerías en todo el mundo. Sin embargo, los artistas de nuestra ciudad continuaron activos y el momento que atravesamos por el Covid-19 se vio reflejado en algunas obras, como en el caso de Beatriz “Betina” Peretti (54), que pintó su obra “Anhelos e incertidumbres”, que se puede apreciar en la muestra Bitácora que se expone en el Museo de la Ciudad.

Se trata de una pintura en madera pintada a pincel con acrílico. Representa a un hombre transitando un túnel incierto en el que no puede recibir abrazos y afectos, aunque al final del camino una luz blanca aparece como una esperanza.

“Betina” pintó su obra en los primeras semanas de cuarentena estricta, allá por marzo de 2020 y según explicó “los anhelos eran por los abrazos y los besos de los afectos, sobre todo de mi familia que a veces la tengo lejos y estuve tiempo sin estar cerca. Se ve reflejada la humanidad con un hombre pasando por un túnel y transitando la problemática que estamos atravesando. También se ven los abrazos de las personas creyendo que cambiará para siempre de alguna manera el comportamiento social y al final del túnel se ve blanco porque creo que podemos ir hacia un mundo mejor, donde lo cotidiano se haga a consciencia para cuidar el planeta”.

Transitar la pandemia con arte

La artista contó que en aquella época sus hijos estaban viviendo en Córdoba y una en Lago Puelo (Chubut) y que en medio de la cuarentena se despertó para hacer esta obra.

“No podíamos viajar, ni vernos con mi familia-recordó- , había transitado una enfermedad que me costaba mover los brazos y las piernas, gracias a Dios estoy mucho mejor y comencé de nuevo con la pintura. Cuando estuve estrictamente encerrada, una mañana me levanté e hice eso, si bien el túnel se ha usado muchísimo en la historia del arte y la pintura, refleja el paso de un lugar a otro, en ese momento se veía todo muy oscuro y se deseaban un montón de cosas que todavía no se pueden hacer y espero que sea para mejor, por eso pinté un fondo con luz blanca”.

La muestra

La pintura de Peretti se encuentra en estos días formando parte de la muestra "Bitácora" en el Museo de la Ciudad, que cuenta con la participación de 50 artistas de nuestra ciudad y del país, que expusieron sus obras con temática libre.

“Bitácora, cuenta con los temas más variados representados en dibujos, pintura en acrílicos, acuarelas y todo tipo de trabajos de artes visuales”, comentó la coordinadora del Museo Mabel Righi.

Quienes deseen recorrer la muestra deberán contactarse con el Museo de la Ciudad a los fines de solicitar turno previo al teléfono 439172.