Germán Cassinerio: “La oposición en el Concejo Deliberante es más de lo mismo”

El excandidato a intendente en 2019 por el Partido Libertario, Germán Cassinerio, disparó contra la oposición en el Concejo Deliberante, a la cual comparó con el oficialismo: “Son más de lo mismo”, aseguró y explicó que el espacio que representa en la ciudad trabaja para volver a presentarse a elecciones en 2023.

La fuerza partidaria de raíz liberal se sumó recientemente a la flamante coalición Republicanos Unidos, que conforman también Recrear, Mejorar y Unidos.

Cassinerio, quien indicó que próximamente quedará inaugurada su nueva sede partidaria (Dante Alighieri 1659), agregó que tienen la intención de que los acompañe el exministro de Economía Ricardo López Murphy, referente nacional de Republicanos Unidos. Asimismo, se despegó de otros partidos como el PRO y la UCR, a los cuales calificó de “querer solamente construir poder”.

- ¿De qué se trata el nuevo espacio que conforman?

Es un espacio para volver a instaurar valores que se perdieron y poner de pie a la República nuevamente, valores que tuvieron quienes vieron nacer este país, quienes lo organizaron como (Manuel) Belgrano, (José de) San Martín, (Juan Bautista) Alberdi y que hasta la década del ‘30 estuvo entre las primeras cinco potencias del mundo, pero luego comenzó a florecer en el camino de la política oportunistas que fueron haciendo de ella un negocio mezquino, utilizando como material para su proyecto de poder a los ciudadanos y dejando al país hoy de rodillas. Lo que tratamos es defender la Constitución Nacional, los derechos a la libertad, la vida, la propiedad privada.

- ¿Cuáles son los lineamientos para la ciudad?

Los mismos que teníamos cuando surgimos hace dos años y medio. El punto neurálgico que está sufriendo hoy la sociedad argentina y San Fráncico, como parte, es el gasto público. La primera propuesta que tenemos es achicarlo en un 50 por ciento. Los últimos cuatro o cinco gobiernos municipales te das cuenta que lo prometido no lo cumplieron y lo que hicieron fue aumentar el gasto público, incrementar la planta de personal municipal porque es la única herramienta que tienen para su proyecto de poder, para perpetuarse. Hoy del presupuesto el 80 por ciento se destina a pagar recursos humanos. Reducir el gasto público va a permitir reducir impuestos, eliminar tasas distorsivas como el Fosp y el OIM, que nacieron en una situación de emergencia pero se quedaron para siempre y cuyos fondos no fueron rendidos. No creemos en los patrones tradicionales, este proyecto lo llevamos adelante con la Fundación Liberalis, se está sumando mucha gente de varios sectores porque nosotros no nos manejamos con patrones de la vieja política.

- ¿Cómo cuáles?

El centro no somos nosotros, no venimos de la política, no venimos a construir poder.

- Pero para que su proyecto de ciudad no quede solo en un papel se necesitan tejer alianzas que lo lleven a ganar una elección: ¿Es posible en la ciudad un acercamiento con el PRO o la UCR?

No lo pensamos a eso, hoy estamos concentrados y con la energía en el proyecto de ciudad planteado. Aquellos que tengan la idea y las ansias de tener una ciudad en base a este modelo, claro que se los escucha. ¿Pero de acá al 2023 quién dice que vamos a ser minoría?

- ¿Cuál es la diferencia con estas fuerzas políticas?

No son conceptuales, son reales. Estamos en el polo opuesto de todos los demás. Nuestro lema es establecer un nuevo paradigma de servidor público, rendición de cuentas exhaustivo, trasparencia de administración pública; los demás quieren construir poder. Podés ver algún concejal peleándose para ver si se tapó un bache, pero son más de lo mismo al poder gobernante.