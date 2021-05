Pintan un mural en recordatorio a Tobías Stayolo

El artista Ramón “Moncho” Cortez pintó un nuevo mural el fin de semana en la vecina localidad de Frontera. En esta oportunidad, realizó la obra en conmemoración a Tobías Stayolo, el adolescente de 16 años que fue asesinado en 2019 en barrio Sarmiento de San Francisco.

El mural lo plasmó este domingo en un paredón de Calle 60 esquina Calle 13, al frente de la Escuela N° 1199 de Frontera.

El caso conmocionó a toda la región y mantiene detenido en el Complejo Esperanza de Córdoba al autor de este crimen luego de ser condenado en diciembre de 2020 a sólo un año de tratamiento sociocomportamental, por ser menor de edad al momento del hecho.

En diálogo con El Periódico, el artista que rinde tributo a jóvenes fallecidos en barrios de San Francisco y Frontera, "Monchito" Cortez, comentó que la obra fue idea de amigos y familiares de Tobías Stayolo.

“Supongo que la imagen la eligieron entre todos porque ya se habían puesto de acuerdo, no hubo cambio de planes ni objeciones, y eso que eran más de 35 chicos”, indicó.

Sobre sus sensaciones al pintar una obra referida a un caso que provocó gran conmoción, manifestó: “Hace ya casi dos años que vengo haciendo este tipo de murales, los últimos habían sido en barrio Parque. La verdad que no es muy lindo, es decir a mí me gusta pintar, lo disfruto mucho y me apasiona, pero por otra parte ves tanta gente sufriendo buscando un consuelo así mas no sea con solo un mural”, comentó y agregó que “se trata de rendir homenaje a esa persona para que no quede en el olvido y para el artista es una responsabilidad muy grande”.

"Te ponés a pensar qué estamos haciendo nosotros como sociedad por esos chicos, qué proyectos hay para ellos a nivel polito-social. Veo la amargura de la gente de despedir a un ser amado por sus amigos, un hermano, un padre", analizó, y luego recordó con mucho estupor que los murales de estos jóvenes fallecidos que pintó no superan los 25 años.

El caso



A Tobías Stayolo, que había cumplido 16 años apenas un día antes de su homicidio, le dispararon alrededor de las 19.20 del 5 de diciembre de 2019 en la esquina de Florencio Sánchez y bulevar Sáenz Peña, en barrio Sarmiento.

El agresor efectuó al menos cinco disparos, uno de ellos le dio en la parte posterior del cráneo y le provocó la muerte en la vereda de la escuela “Julio A. Roca” sobre Florencio Sánchez.

Según se conoció, una enfermera intentó reanimar al adolescente, que en ese momento se encontraba con signos vitales. Las maniobras duraron al menos 15 minutos. Luego arribó personal de la empresa Cruz Verde que siguió con los trabajos, con ayuda del personal policial, pero lamentablemente el menor murió en el lugar.

Tras ello, el presunto homicida –cumplió 18 años en marzo pasado- fue reconocido y buscado por la Policía. Sin embargo, este se presentó espontáneamente ante la Justicia 24 horas después de haber cometido el hecho. Tras ello quedó detenido en el Complejo Esperanza.