Terminó la campaña contra el dengue: “El apoyo de los centros vecinales fue fundamental"

Desde la Municipalidad destacaron los buenos resultados de las medidas implementadas este año. Aseguraron que no se registró ningún caso en la ciudad.

La Municipalidad de San Francisco informó que terminó con la campaña de prevención del dengue que realiza desde agosto pasado con distintas acciones para disminuir la proliferación del mosquito transmisor de la enfermedad (Aedes aegypti) y destacó que la misma tuvo buenos resultados.

Concretamente, desde el municipio subrayaron que no se registró ningún caso en la ciudad, según o indicó Javier Bergero, licenciado en Ciencias Biológicas e integrante del área de Salud municipal. “La campaña fue un éxito, no hubo casos en San Francisco, a pesar de que en la zona hubo algunos. Aquí no contamos con ningún caso, algo que resulta muy satisfactorio", aseguró.

Bergero agregó que todas las estrategias que impulsaron desde la Municipalidad ayudaron a reducir la proliferación del mosquito, entre las cuales menciono el descacharreo puerta a puerta que se hizo en varios barrios con la colaboración del grupo Recreo y la quita de neumáticos en desuso.

Asimismo, resaltó la colaboración de los centros vecinales. “El apoyo de los centros vecinales fue fundamental para armar la logística de todo esto, agradecemos el acompañamiento y el compromiso de todos ellos, también a los vecinos quienes respondieron excelente. Lo importante es que no se fumigó más que únicamente en los espacios verdes como para reducir la acumulación del mosquito común, pero no hubo fumigación en las calles dado todo lo que implica esta acción que en definitiva es tirar veneno, es por ello que mientras menos se fumigue más cuidamos a la población”, finalizó Bergero.

Desde la Municipalidad también señalaron que en los distintos canales se hizo un tratamiento, como así también en la Laguna de Retardo, que este año dio mejor resultado ya que se hace sobre las paredes de los canales y de la laguna para no afectar los peces, que ayudan con las larvas, y que al haber mayor período seco se pudo matar mayor cantidad de huevos del mosquito.

Medidas llevadas a cabo

Descacharreo: limpieza de patios, loteos, baldíos, piletas. La estrategia adoptada por el municipio fue trabajar con los centros vecinales, para ampliar el relevamiento en cada sector, y desde allí el personal del área de Salud comenzó a concientizar a través de la educación, logrando tener limpias las manzanas de las distintas zonas de la ciudad. Este año se apuntó además del descacharreo y el uso de repelente, a la incorporación y utilización de mosquiteros como una medida fundamental.

Grupo Recreo: otra estrategia que se sumó este año fue un programa a cargo del grupo Recreo denominada `Conectate con tu barrio` que convocó a jóvenes para que acompañen este proceso y que también se puedan apropiar de las cuestiones de su barrio y fue así que se contó con su colaboración a través de estrategias preventivas.

Reuniones con centros vecinales: semanalmente se realizaron reuniones con los centros vecinales en donde se planteaban inquietudes, estrategias y abordaje de acciones relacionadas con prevención y educación de esta problemática.

Reutilización de neumáticos: en diciembre de 2020 la Municipalidad firmó un convenio con Geocycle, empresa de Holcim (Argentina) S.A, con el objetivo de evitar la acumulación y quema a cielo abierto de neumáticos. Además de evitar criaderos de mosquitos, contaminan el suelo, aire y agua por la disposición inadecuada de estos residuos.

Dos nuevas máquinas para fumigación: el municipio incorporó en este 2021 dos nuevas maquinarias que se sumaron a los dos existentes dispuestas para la tarea de fumigación y adquirió la kits reactivos para la detección rápida de dengue. Estos test de detección temprana del dengue se realizaron en la Asistencia Pública con pedido médico.