Detienen a pasajero que volvió de Miami con Covid y un certificado falso

El acusado, de 29 años, presentó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, un certificado médico en el que se constataba que no tenía síntomas. Multaron a la aerolínea.

Un joven de 29 años fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza luego de ocultar el resultado positivo de un testeo de coronavirus para abordar un avión que lo trajo de regreso desde la ciudad estadounidense de Miami.

En las últimas horas, personal de la Dirección Nacional de Migraciones detectó, a través de cámaras térmicas pertenecientes al organismos e instaladas en el aeropuerto bonaerense desde los inicios del brote de Covid-19 en la Argentina, que el pasajero procedente de Miami tenía fiebre.

El joven fue aislado y ante las autoridades admitió que había viajado a Miami para vacunarse, mientras que ocultó un análisis que le había dado positivo para coronavirus, reemplazándolo por un certificado médico que decía no presentar síntomas compatibles, según indicaron fuentes de la Aduana.

Esa situación motivó que se multara a la aerolínea American Airlines, en la que se realizó el vuelo, ya que no se respetó el requisito del análisis de PCR negativo para el ingreso al país.

En tanto, en el aeropuerto, el joven fue sometido a un testeo, en el que arrojó resultado positivo de coronavirus, lo que confirmó la propia historia que les había contado a los agentes de Migraciones.

Al pasajero se le realizó un nuevo análisis para determinar la cepa del virus que se contagió. Según indicaron voceros del organismo, "la persona que ocultó su diagnóstico positivo de Covid, puso en riesgo a 259 pasajeros y 12 tripulantes del vuelo que lo trajo de Miami".

Por esa acción, el Juzgado Federal a cargo de Federico Villena dictó su prisión preventiva del joven, quien permanecía aislado en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires con custodia policial.

Al pasajero, se le imputa en prima facie el delito de violación del artículo 202 del código penal que determina que "será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas".

La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, advirtió que "la irresponsabilidad de una persona puede llevar a la muerte a muchas otras. esto es lo que tenemos que tener conciencia".

"Esto pone en juego no solamente la vida de las 259 personas que estaban en el avión y habían hecho las cosas bien, si no de todas las personas que tuvieron contacto con este pasajero", sostuvo en declaraciones a la prensa. "No se es más vivo por saltar una ley. Se está poniendo en juego muchas vidas, inclusive la propia", añadió.

Fuente: NA