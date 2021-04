Una docente sufrió el robo de su notebook: "Es una herramienta que necesito sí o sí para el lunes"

Una docente fue víctima, este viernes cerca de las 11, del robo de una notebook que usaba para trabajar. La misma estaba dentro de un auto, que se encontraba estacionado en Av. Juan de Garay y Urquiza.

Según contó la damnificada a El Periódico, sospechan de que los delincuentes trabajaron con inhibidor de alarmas: "Mi mamá estaba parada cerca de una carnicería, por Juan De Garay y Urquiza, y le abrieron el auto, creemos, casi confirmamos, que con un inhibidor de alamas, porque el auto está intacto. Empezaron a hurguetear entre las cosas, vieron la computadora y obviamente se la llevaron".

"Yo tenía mi mochila con un montón de manuales y libros que uso para trabajar. Los libros los dejaron todos y me abrieron la billetera y me sacaron el efectivo que había. Gracias a Dios los documentos y las tarjetas estaban, así que me abrieron también el bolso, pero no tuve tiempo de ver si me falta algo, pero más que ropa no había", agregó la joven.

La notebook robada es de marca Lenovo, color gris, pantalla de 15,6 pulgadas y teclado numérico. Tenía una funda negra con rayitas y un auto lila.

"Ofrecemos recompensa, porque es una herramienta que necesito sí o sí para el lunes, porque soy docente y tengo que hacer videollamadas, planificar, usar plataformas, y es el único medio que tenemos ahora para poder seguir haciendo nuestro trabajo", lamentó la mujer.

Por información se puede llamar al teléfono 3492417701.