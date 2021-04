Miralo en vivo online: Estudiantes BA vs. Deportivo Maipú por la Primera Nacional

Estudiantes de Caseros recibirá en la tarde de hoy a Deportivo Maipú de Mendoza por la octava fecha del torneo de la Primera Nacional 2021, en un partido que comenzará a las 17.10 en el estadio Ciudad de Caseros, con el arbitraje de Guillermo González.

En el cuadro local, el encuentro de hoy podría ser clave para la continuidad de su entrenador. El Matador solamente cosechó 5 puntos en el campeonato, producto de una victoria, dos empates y cuatro derrotas, lo que provocó que se enciendan las alarmas por Caseros.

Desde su idea de juego, Giganti llevó a Estudiantes a estar en los mejores cuatro del anterior certamen con muchas chances de un ascenso a Primera División. Con una renovación casi total del plantel, la adaptación de muchos jugadores sigue en observación y los resultados no acompañan al desarrollo.



A pesar de ello, el DT planea hacer una sola variante en el once con el ingreso de Matías Pérez Acuña por Nahuel Arena.

Seguir sumando

Luego del agónico triunfo ante Alvarado en Calle Vergara por 1-0, el equipo dirigido por Luciano Theiler tiene todo definido para dicho duelo, aunque no confirmó el equipo. Sin embargo, de no mediar inconvenientes, el entrenador repetiría el equipo con respecto al último compromiso.



Además, este será el primer enfrentamiento entre ambos clubes, ya que no se vieron las caras previamente. El Botellero quiere seguir por el camino del triunfo y eso buscará en su visita al Pincha.

Probables formaciones

Estudiantes (BA): Ezequiel Centurión; Pérez Acuña, Santiago Zurbriggen, Fernando Evangelista, Tobías Ostchega; Sebastián González, Rodrigo Melo, Fernando Joao, Enzo Coacci; Gianluca Pugliese y Tomás Bolzicco.

Deportivo Maipú: Juan Cruz Bolado; Ezequiel Bonacorso, Leandro Corulo, Fernando Moreyra y Edgardo Díaz; Agustín Manzur, Ignacio Antonio, Diego Tonetto y Matías Viguet; Álvaro Veliez y Agustín Herrera.

Hora: 17:10.

Con información de Solo Ascenso.