Expectativa por nuevas medidas: reunión clave este viernes de intendentes con la Provincia

Entre este viernes y el fin de semana se conocerían los alcances de una extensión de las medidas de restricción y sanitarias que rigen hasta hoy y que decidió el Gobierno nacional para hacer frente a la segunda ola de coronavirus e intentar bajar la cantidad de casos diarios. Y como en todas las veces anteriores, luego habrá que esperar la decisión del Gobierno de Córdoba de acompañar todas, alguna o ninguna de esas medidas, al igual que en los municipios del interior.

Precisamente, este viernes a las 10 está prevista una reunión entre autoridades municipales de toda la provincia con el vicegobernador Manuel Calvo y los ministros de Gobierno y de Salud provinciales, Facundo Torres y Diego Cardozo, respectivamente. Allí se definirían las medidas que se podrían conocer este mismo viernes o durante el fin de semana.

Si bien no hubo información oficial y el gobernador Juan Schiaretti eligió un perfil bajo en las últimas semanas respecto a este tema, lo que parece firme en los dichos del mandatario provincial es mantener las clases presenciales en la modalidad acotada que tienen actualmente. Del resto de medidas aún no hay precisiones, pero según trascendió luego de una reunión llevada a cabo esta semana entre Schiaretti con los intendentes es que no habría demasiados cambios a las restricciones actuales en eventos, circulación y reuniones sociales, las cuales se mantendrían con algunas modificaciones.

Las principales medidas estarían vinculadas a bajar la circulación de personas: acortar el horario de locales gastronómicos y limitar reuniones sociales. También podrían suspenderse o bien limitarse los eventos deportivos.

Por otra parte, en la reunión mantenida días atrás entre la Provincia y los intendentes se planteó diferenciar las restricciones según las zonas, ya que la realidad epidemiológica no es la misma en toda la provincia.

Sin embargo, habrá que esperar a que se comunique la decisión de la Provincia y nada hace indicar que San Francisco se apartará de la línea que marque el gobernador Schiaretti.

Nuevas restricciones

- Se analiza reducir una hora los horarios comerciales de bares y restaurantes, tanto de lunes a viernes, como sábados, domingos y feriados. Los días de semana será hasta las 23, mientras que los fines de semana será hasta la medianoche.

- Limitación o suspensión de actividades deportivas.

- Limitar la cantidad de personas permitidas en reuniones sociales, que pasará a ser de 10 personas ya sean en espacios cerrados privados como al aire libre y públicos.

- En San Francisco se podría prorrogar también la suspensión de las competencias amateur con equipos de la zona, una medida que fue acordada entre intendentes del departamento San Justo con la Provincia.

Testeos

El intendente de San Francisco, Ignacio García Aresca, destacó que se están haciendo más de 500 testeos diarios en la ciudad. "Estamos entre un 15 y un 18 por ciento de casos positivos de acuerdo a la cantidad de testeos", dijo esta mañana tras el acto por un nuevo aniversario de Bomberos Voluntarios.

"Creo también que esto que se ha lanzado de los tratamientos que son herramientas pre hospitalarias, como el ibuprofeno inhalado, la verdad que es un trabajo que viene funcionando muy bien y vamos a seguir con todas las herramientas para poder tener la menor cantidad de personas internadas", agregó.

Sobre restricciones de circulación actuales para actividades deportivas con equipos de la zona, anticipó que las mismas podrían mantenerse. "Ayuda a que cada una de las ciudades pueda tener la actividad y que si en algún lugar, por distintos motivos tengan focos, no se pueda trasladar hacia otra ciudad, no solamente de otras ciudades a San Francisco, sino también de San Francisco hacia otro lugar, creo que eso va a ser algo de lo que se va a mantener", finalizó.

Bajar circulación de día

Desde el Gobierno nacional la extensión y los cambios se anunciarían este mismo viernes por el presidente Alberto Fernández, luego de una reunión que mantuvieron con los distintos gobernadores el pasado miércoles. La postura de la Nación es que la actual cantidad de contagios es insostenible para el sistema sanitario, por lo que podría decidir más restricciones a la circulación en horarios diurnos.

Se sabe, el principal problema está en la ciudad de Buenos Aires, que tiene la mayor cantidad de casos diarios, y el Área Metropolitana de la provincia de Buenos Aires. Pero más temprano que tarde los casos en esos distritos se extienden a buena parte del país, como Córdoba y Santa Fe.

HASTA HOY

- Desde la medianoche y hasta las 6 solo se permite la circulación de personas para actividades esenciales.

- Los bares, restaurantes y demás actividades no esenciales deberán permanecer cerradas entre las 0 y las 6 horas de lunes a viernes, y desde la 1 hasta las 6 los días sábados, domingos y feriados.

- Casinos y Bingos deberán cerrar desde la medianoche hasta las 6.

- No están permitidas actividades y reuniones sociales de más de diez personas en domicilios particulares.