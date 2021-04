"Queremos jugar": el comunicado de los entrenadores de la Liga Regional de Fútbol

Entrenadores de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco emitieron esta semana un comunicado argumentando la necesidad del regreso de la competencia deportiva en la región y sosteniendo el compromiso del cuidado personal y colectivo.

Para: Intendentes/as

QUEREMOS JUGAR

La frase “QUEREMOS JUGAR” sintetiza el sentimiento y pedido de parte de la comunidad futbolística del dpto. San Justo, expresado en las voces de los responsables técnicos de los equipos de primera y reserva, y categorías formativas de cada club que componen la liga Regional de Futbol de San Fco.

En un primer momento, dejamos expresado que queremos ser parte de la solución ante esta situación de pandemia y nunca ser una contra de las medidas sanitarias que permitan custodiar el sistema de salud de nuestra gente y sobre todo en los que nos compete, jugadores de futbol..

El motivo de la presente solicitud a los miembros del P.E .municipal, COE regionales, y Pdte de Liga Regional de Futbol de San Fco, es para poner en conocimiento de Uds la situación por la que atraviesen nuestros clubes y principalmente nuestros jugadores ante la nueva suspensión de las competencias deportivas.

Cada municipio en base a su independencia, en consonancia con la situación que nos toca atravesar, ha resuelto suspender las actividades deportivas has el día 30 de abril de 2021, por razones sanitarias, principalmente la competencia deportiva de los días sábados y domingos, siendo el fundamento, la transmisión del virus, el traslado de personas de un pueblo hacia otro, etc.

Como ya es sabido, cada club y cada deporte ha sido habilitado cumpliendo los protocolos emitidos por los distintos organismos nacionales, provinciales y municipales, sin los cuales seriamos pasibles ante el incumplimiento de ellos, de sanciones hacia nuestra institución, situación que nadie quiere y desea en estos casos.

Lo anteriormente resaltado, sirve justamente para que sea valorado el esfuerzo, no solo económico, sino en lo personal de los clubes avocados a las tareas de ser centro de contención de los chicos a través del deporte en dichas instituciones y el enorme esfuerzo que han hecho dichas clubes a los fines de mantener los mismos abiertos en cada ciudad, tratando de poder competir este año.

En este caso, se ha suspendido la actividad deportiva – competencia- de los días sábados y domingos, aduciendo que el traslado de un pueblo a otro, puede ser foco de infección y contagio entre los jugadores.- Aplicando la lógica, esta nos dice que si en la semana tenemos habilitados los entrenamientos, es porque estos se hacen con los protocolos específicos y determinados, exigiendo el cumplimiento de los mismos, es más, siendo garantes de que así sea.

Si durante la semana, cuatro días por lo menos de entrenamientos, con protocolos, etc, se puede jugar, el solo hecho de viajar de un pueblo a otro en un radio de 50 kms de distancia aproximadamente entre cada uno, para competir los días sábados y domingos, no sería el motivo ppal. de transmisión del virus.

En la competencia, no está permitido el público visitante, solo 40 personas del equipo y cuerpo técnico, no hay uso de vestuarios, ni baños, no hay contacto con la gente del pueblo afuera de la cancha, y dentro de la cancha mientras se desarrolla el partido, no existen evidencias medicas ni científicas que aseguren que se pueden contagiar los jugadores durante el encuentro.

Es más, se nos habilita la parte visitante para el uso de ese lugar y no tener contacto con nadie más que sea fuera de grupo de futbol. Grupo que a su vez, estuvieron practicando juntos durante 4 días a la semana con protocolos. Desde el punto de vista social, la práctica deportiva facilita las relaciones, canaliza la agresividad y la necesidad de confrontación, despierta la sensibilidad y la creatividad y contribuye al mejoramiento del clima social.

Por todas estas causas, la actividad deportiva debería ser fundamental en el tiempo libre de las personas. En un tiempo de ocio que tendría las siguientes características: a) Ocupación voluntaria b) Descanso. (Referido al descanso físico o intelectual equilibrador del estrés). El ejercicio físico está recomendado como actividad compensatoria de las tensiones emocionales producidas por el exceso de trabajo en una sociedad competitiva. c) Diversión. (Entendido como placer y disfrute que produce el cambio de actividad, sobre todo si es voluntaria).– Los efectos sociales del deporte

6 d) Formación-educación. El carácter formativo del deporte se demuestra continuamente en los momentos más sobresalientes de su práctica. La preparación de una competición, el rigor del entrenamiento, la disciplina del equipo, el autocontrol del deportista, el aprendizaje de la derrota, la búsqueda del perfeccionamiento, la perseverancia… son aspectos puramente educativos que encontramos en la práctica deportiva diaria y que son transferibles a la vida cotidiana.

e) Participación social. Quizá sea la práctica deportiva el único fenómeno que rompe las barreras de clase. Tomado como parámetro lo antes desarrollado, quien puede negar que la práctica y competencia de un deporte es salud, quien negaría dicha realidad.- Es más, quien aseguraría que los clubes, dt y/o persona ligadas al deporte, querrían perjudicar a su socios, alumnos, y sociedad toda, por jugar por jugar, sin tener en cuenta la realidad que nos rodea solo por su egocentrismo. Por eso que al estar al frente de un grupo, es doble la responsabilidad de cada entrenador y club. Cumple la función en este momento de pandemia, de crear responsabilidad, crear conciencia, dentro de una institución, dentro de un grupo, asegurando el cumplimiento de los protocolos, etc. Situación que es imposible de controlar y generar, si los deportistas están fuera del club, sin entrenar y competir.- Como hacemos controlar las canchas sintéticas, los partidos en los barrios, las juntadas en la noche, previas a un partido.- En este momento, sin competir, sin poder entrenar, los deportistas, en la mayoría son en franja etaria de los 16 a 25 años, tienen la necesidad de ocupar el espacio vacío que les deja no competir, no entrenar. Lo ocupan por si solos en otros lugares, con otras personas, que no podemos controlar, no existen protocolos entre ellos y en esos lugares..-

Es más, apoyando las medidas de reducir la circulación de noche, si el jugador no tiene otra obligación -como la del domingo mismo de un partido-, la respuesta es muy fácil a lo que hace ese chico el sábado a la noche, sale, se junta, comparte con amigos, etc, situaciones que no podemos controlar.- El club ofrece un lugar de contención, de responsabilidad y en este momento “extrema responsabilidad”, y eso nos hace ser parte del sistema que brega por la salud de todos y no estar ajeno a ello.- Tenemos protocolos, los hacemos cumplir, somos garantes de ello y por ese solo hecho debemos poder entrenar, competir, viajar, etc.- QUEREMOS JUGAR