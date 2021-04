Policía de Córdoba inauguró el nuevo Sistema de Atención de Emergencias 911

Consejo para llamadas de emergencias El Comisario Barrientos brindó consejos útiles ante un llamado de emergencias y contó que "cuando alguien llama y el sistema se encuentra saturado no deben cortar por ansiedad. Entendemos que pueden estar estar en crisis o están siendo victima de un hecho o accidente, pero no debemos cortar. Hay que mantener la llamada porque es un sistema rotativo y cuando está el sistema saturado te pone en lista de espera, al cortar y volver a llamar te vuelve a poner en el ultimo lugar de espera". "Sugerimos que se mantenga la llamada y no la corte, hay 30 líneas con personal 24 horas del día", agregó. Por otro lado, también explicó la importancia de poder brindar la mayor información posible en el llamado para permitir mayores herramientas de acción a la fuerza empezando por la dirección exacta, hecho e información relevante que permitan el rápido accionar de la policía.