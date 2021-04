Confirman que en los próximos días comienza la pavimentación de barrio 20 de Junio

Este miércoles se anunció que en pocos días comenzarán los trabajos de pavimentación en barrio 20 de Junio (y Loteo Magdalena), un sector de la ciudad en que el cien por ciento de las calles son de tierra. El pavimento, informaron, alcanzará al barrio en su totalidad, es decir, entre Av. de la Universidad, Trigueros, Av. Rosario de Santa Fe y Av. Juan de Garay.

Según se indicó, la Municipalidad de San Francisco proveerá el hormigón, por lo que los vecinos sólo deberán costear la mano de obra de las empresas contratadas, que son dos: LC Construcciones y Tresca.

Hablando de plazos, el próximo paso será completar el libro de oposición, lo que demandará alrededor de 30 días. Luego de ello, la obra podría comenzar. Se estima que el pavimento estará terminado en un año, aproximadamente.

Néstor Gómez, secretario de Infraestructura, dijo: "Son más de 55 mil metros cuadrados de hormigón. Lo vamos a estar haciendo con esta sinergia que le estamos pidiendo a los vecinos, que tienen que estar con su Centro Vecinal, y con la Municipalidad de San Francisco, en donde la Municipalidad, es decir los vecinos de San Francisco, acompaña a este sector con el costo del hormigón. Es decir que a los vecinos les es gratis el 50 por ciento de la obra. Del otro 50 por ciento, a través del Centro Vecinal eligieron empresas que van a hacer la mano de obra a través de las ordenanzas que posibilitan esta sinergia entre vecinos, Centro Vecinal y Municipalidad. Hoy nos es muy grato anunciar que comenzamos con la pavimentación de este sector".

A su turno Víctor Vacchieri, presidente del Centro Vecinal, agradeció al intendente por la decisión de hacer obra: "Hace más de tres años cuando soñábamos con pavimentar este barrio y empezábamos a tener las primeras charlas. Hablábamos de tratar de hacer algunas cuadras, las principales. Y seguimos avanzando, seguimos gestionando, nos siguió acompañando el intendente en este proyecto y siempre nos decía 'la obra la vamos a hacer'. Y para felicidad de esta barriada el año pasado nos informan que iban a hacer la totalidad del barrio. Realmente fue una sorpresa muy grande porque nunca pensamos en un anuncio de esta magnitud y envergadura, con el agregado de que se nos iba a proveer de forma gratuita el hormigón".

"Es una obra faraónica, es una obra para un barrio que tiene 100 por ciento de calles de tierra que en un corto plazo va a ser la realidad que vamos a tener el pavimento", agregó Vacchieri, quien además le agradeció a la subcomisión de Pavimento que se formó con vecinos del barrio. "Han hecho un trabajo arduo de muchas negociaciones, muchas horas de trabajo, hace meses que venimos trabajando a full con esto", dijo.

Costo para los vecinos

En la conferencia de prensa en donde se anunció la obra, también se informó el costo para los vecinos. Así, cada frentista deberá pagar 89.600 pesos, precio de contado. En tres pagos, el costo será de 93 mil pesos. En tanto, quienes vivan en esquinas tendrán que afrontar un costo mayor, de 107.500 pesos.

Según indicaron, habrá financiación de hasta 48 meses, con cuotas de 5400 pesos, y serán cuotas fijas, sin interés.

"Les agradecemos la confianza"

A su turno, el intendente municipal, Ignacio García Aresca, manifestó: "Estas son las alegrías que uno comparte con los vecinos de este querido barrio 20 de Junio y con la comisión directiva. Me acuerdo de la época en que en este barrio tuvimos una de las situaciones más difíciles que fueron las precipitaciones abundantes que tuvimos. El barrio estaba bajo agua y no existía ninguna obra hídrica para llevar adelante ese proyecto. Me junté con cada uno de los vecinos y les dije que íbamos a hacer una obra, que a lo mejor era impensada. Y lo hemos trabajado juntos, de ambos lados. Nosotros desde el Gobierno municipal les agradecemos por la confianza que tuvieron con nosotros. Y ahí empezamos a hacer una obra que hoy hemos terminado. Hoy el barrio no pasa por esa situación que han pasado hace tres o cuatro años atrás. Ese fue para mí uno de los momentos difíciles que hemos vivido, hay momentos más fáciles y otros más difíciles, pero siempre se llega a los objetivos en común con trabajo en conjunto y diálogo".

NOTICIA EN DESARROLLO