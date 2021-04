De a poco, el sector repuestero vuelve a la normalidad

En el marco del Día Nacional del Repuestero Automotor, fecha que recuerda el acto fundacional de la Federación Argentina de Cámaras de Comerciantes de Repuestos del Automotor, desde la Cámara de Comerciantes Repuesteros y Afines, su presidente, Gabriel Tamagnini, evaluó la actualidad del sector, que de a poco se va recuperando de meses difíciles de pandemia.

“Fue cambiando todo. Comercialmente estaríamos en épocas normales de trabajo, pero con otros conflictos. No siempre están todos los transportes viajando, tienen más tiempo de entrega, y con otro drama, que no están ingresando algunas piezas porque algunas firmas tuvieron una disminución en su producción”, reflejó y agregó que por este motivo no hay disponibilidad de toda la mercadería que se requiere o necesita.

Tamagnini sostuvo que hay muchos artículos que se ajustaron al cambio: “Por la parte comercial estaríamos dentro de un ámbito normal, con todas las protecciones y controles que se deben cumplir respecto a la distancia entre los empleados, que no entre mucha cantidad de gente dentro de los locales, las medidas de seguridad normales que tienen todos los comercios. Ese fue un cambio, pero estamos en principio trabajando normal, o como veníamos acostumbrados”, explicó.

El presidente destacó que pese a las consecuencias económicas que acarreó la pandemia, no han sufrido bajas entre sus adherentes: “Si hubo alguna fue por un cambio de rubro, pero en general no hemos tenido bajas y hemos notado que hay comercios que se han incorporado”.

En cuanto a la posibilidad de realizar algún agasajo para los comerciantes del rubro, como suelen hacer, Tamagnini lo descartó: “Vamos a evitarlo por más que se puedan hacer ciertas reuniones, vamos a posponerlo para ver cómo sigue esto, queremos protegernos ante todo”. De todas maneras, dejó un saludo y un agradecimiento para con todos ellos.

Lo que viene

Por último, respecto a cómo avizora los próximos meses, el titular de la Cámara se mostró cauto: “Los que están a cargo desconocen cómo va a evolucionar todo, nosotros estamos viendo las medidas que se van tomando y siempre vamos a tratar de que no nos afecten ni nos cierren comercialmente la actividad. Si hay que hacer algún tipo de restricción analizaremos, algo vamos a poder ceder, indudablemente está la salud de por medio, pero no descuidando la parte comercial y económica de la ciudad y cada una de las empresas”.