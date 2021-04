Federal A: así se juega la cuarta fecha

El Consejo Federal dio a conocer este martes cómo se jugará la cuarta fecha del torneo Federal A que tendrá a Sportivo Belgrano cómo protagonista recibiendo la visita de Crucero del Norte el próximo domingo a las 16.

En el caso del partido de la "verde" ante el "colectivero" habrá cuaterna santiagueña para impartir justicia en el Boero. El árbitro del encuentro será Francisco Acosta, acompañado por los asistentes Jorge Sayago y Emilio Maguna; y el cuarto árbitro Néstor Cáceres.

Programación de la 4ª fecha:

Zona A

Domingo 15.30 | Villa Mitre vs. Olimpo

Árbitro: César Ceballos

Domingo 15.30| Camioneros vs. Ciudad de Bolívar

Árbitro: Lucas Novelli Sanz

Domingo 15.30 hs | Círculo Deportivo vs. Sp. Estudiantes

Árbitro: Bruno Amiconi

Domingo 16 hs| Cipolletti vs. Independiente de Chivilcoy

Árbitro: Sergio Testa

Domingo 16 hs| Juv. Unida (San Luis) vs. Huracán (Las Heras)

Árbitro: Álvaro Carranza

Domingo 16 hs| Sansinena vs. Sol de Mayo

Árbitro: Luciano Julio

Domingo 16 | Sp. Desamparados vs. Dep. Madryn

Árbitro: Nelson Bejas

Lunes 16 hs| Ferro (Gral. Pico) vs. Sp. Peñarol

Árbitro: Joaquín Gil

Tabla

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Cipolletti 9 3 3 0 0 7 0 +7 2 Dep. Madryn 9 3 3 0 0 7 0 +7 3 Juv. Unida (SL) 7 3 2 1 0 2 0 +2 4 Sansinena (GC) 7 3 2 1 0 4 2 +2 5 Ciudad Bolivar 4 3 1 1 1 2 2 0 6 Huracan (LH) 4 3 1 1 1 3 3 0 7 Independiente CH 4 3 1 1 1 2 2 0 8 Sol de Mayo (V) 4 3 1 1 1 4 5 -1 9 Olimpo 4 3 1 1 1 2 4 -2 10 Sp. Peñarol (SJ) 4 3 1 1 1 3 5 -2 11 Villa Mitre (BB) 3 3 1 0 2 3 5 -2 12 Circulo Dep. (O) 2 3 0 2 1 2 3 -1 13 Desamparados 2 3 0 2 1 4 5 -1 14 Camioneros 1 3 0 1 2 3 5 -2 15 Ferro (GP) 1 3 0 1 2 2 6 -4 16 Estudiantes (SL) 0 3 0 0 3 2 5 -3

-Los primeros de cada zona se enfrentaran por el 1er ascenso. -Del 2 al 8 clasifican a la Eliminatoria por el 2do ascenso.

Zona B

Domingo 15.30 | Def. de Pronunciamiento vs. Unión de Sunchales

Árbitro: Brian Ferreyra

Domingo 15.30 hs |Juv. Unida (Gualeguaychú) vs. Racing (Córdoba)

Árbitro: Enzo Silvestre

Domingo 15.45 hs| Gimnasia y Tiro vs. Chaco For Ever

Árbitro: Maximiliano Mascheroni

Domingo 16 hs | Sp. Las Parejas vs. Douglas Haig

Árbitro: Santiago Folmer

Domingo 16 hs | Sarmiento vs. Central Norte

Árbitro: Nicolás Sosa (Corrientes)

Domingo 16 hs| Boca Unidos vs. Gimnasia (CdU)

Árbitro: Fernando Brillada

Domingo 16 hs | Sportivo Belgrano vs. Crucero del Norte

Árbitro: Francisco Acosta

Libre: Def. de Belgrano de Villa Ramallo

Tabla

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Chaco For Ever 7 3 2 1 0 9 2 +7 2 Racing (C) 7 3 2 1 0 3 0 +3 3 Defensores (VR) 7 3 2 1 0 5 3 +2 4 Gimnasia (CdU) 6 2 2 0 0 2 0 +2 5 Crucero (M) 6 3 2 0 1 2 2 0 6 Gimnasia (S) 5 3 1 2 0 5 3 +2 7 Sp. Belgrano (SF) 5 3 1 2 0 6 4 +2 8 Central Norte (S) 3 3 0 3 0 6 6 0 9 Boca Unidos 2 3 0 2 1 3 5 -2 10 Union (S) 2 3 0 2 1 2 4 -2 11 Defensores (P) 1 2 0 1 1 2 3 -1 12 Sarmiento (R) 1 3 0 1 2 1 3 -2 13 Sp. Las Parejas 1 3 0 1 2 1 4 -3 14 Juv. Unida (G) 1 3 0 1 2 3 9 -6 15 Douglas Haig 0 2 0 0 2 0 2 -2