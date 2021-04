Polémicas declaraciones de Laura Alonso: criticó a padres que no mandan hijos a clases porque "los tienen secuestrados"

Una de las referentes de Juntos por el Cambio y ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, criticó a familias que no mandan a sus hijos a clases en cumplimiento del decreto presidencial y aseguró que sus padres "son militantes" y que "tienen secuestrados a sus propios hijos".

La ex funcionaria, muy vinculada al ex presidente Mauricio Macri (quien dijo que participa de sus clases online sobre Sarmiento), defendió además las medidas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de mantener las clases presenciales a pesar de la crítica situación sanitaria por la segunda ola del coronavirus.

En una entrevista en TN, Alonso tildó de "militantes" a los padres que deciden no mandar a sus hijos al colegio y aseguró que "los tienen secuestrados". "Hay chicos que hoy quieren ir a las escuelas en la Ciudad y los padres no los dejan porque son militantes. De la primaria, dicen que quieren ir y no pueden porque los padres no los dejan. Los tienen secuestrados a sus propios hijos", afirmó la ex funcionaria en su visita al programa de Joaquín Morales Solá.

Después de marcar que se trata de un enfrentamiento absolutamente político, Alonso acusó al Gobierno Nacional y al de la Provincia de Buenos Aires de "incapaces" y defendió la gestión del Gobierno porteño frente a la pandemia.

Además, destacó "la capacidad de gestión de Horacio Rodríguez Larreta" y sostuvo que "no aprovecharlo es someter al país, no solo a la ciudad, a perder vidas y oportunidades económicas".

Finalmente, Alonso marcó que el viernes vence el DNU sobre las restricciones en el AMBA y afirmó: "Me gustaría creer que la Corte tiene la capacidad para analizar todas las variables y en todo caso resolverlo de una manera inteligente, no es blanco o negro. Sufre la gente, y el futuro inmediato de los niños y adolescentes".

Días atrás, la ex funcionaria había rechazado las restricciones, llamó a rebelarse contra las medidas sanitarias y pidió "abrir todo".

"Chau @alferdez! Arriba los comerciantes, los gastronómicos, los que laburan y la educación! #AbranTodo #AbranLasAulas #AbranLosComercios y que viva la libertad! Y que viva la Patria de San Martín, Belgrano y Sarmiento! Carajo! #DesobedienciaCivilYa", lanzó Alonso en su cuenta de Twitter.