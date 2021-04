La Milka pone un freno, apunta a 2022 y sueña con volver a la Liga Regional

La realidad del club La Milka no es ajena a las consecuencias de la pandemia y al impacto que esta generó en clubes de barrio. Este club había comenzado, en 2019, un proceso de "resurrección" que implicaba ordenar la institución para volver a llenar sus instalaciones de actividades deportivas que tanto demanda uno de los barrios más populares de la ciudad.

Sin embargo, desde 2020 tuvieron que modificar los objetivos y los sueños se vieron truncos -al menos en lo inmediato- ante la imposibilidad de generar recursos que permitan concretar las obras necesarias.

En ese sentido, el presidente del club Fernando Godoy contó los nuevos objetivos que tiene la institución. "Nosotros estamos en un parate de acuerdo a la situación sanitaria que se vive en todos lados, no estamos ajenos a eso. Las restricciones no nos permiten hacer eventos grandes y eso significa generar menos dinero y hacer menos cosas. Tenemos una masa societaria chica, con unos 100 socios donde pagan un 80% y gracias a Dios que lo hacen porque ven que la invertimos de buena manera y le estamos cambiando la cara el club", indicó.

"Lo principal que hicimos fue poner en orden los papeles del club, hicimos personería jurídica que ya está por salir, registramos la marca del club que es importante porque queremos hacer el merchandising del club, las camisetas se venden mucho, así que pusimos en orden todo eso y los papeles para trabajar mas tranquilos", agregó Godoy.

El directivo contó que la meta principal es volver a jugar en la Liga Regional a través de un proceso a mediano plazo de comenzar insertándose primero en Liga Juvenil y en Liga San Martín para luego afrontar la competencia de origen. "La meta fue siempre volver a la Liga Regional, pero por muchas cosas: por el sentido de pertenencia que hay, vos ves a la gente con la camiseta en todos lados pero no lo ven competir, parece mentira pero los chicos tienen y piden la camiseta y La Milka no juega. Es algo raro, y eso te permite pensar y soñar en regresar", indicó.

"Para jugar la Liga Juvenil hicimos 50 camisetas y las vendimos a todas, hicimos 100 más y las vendimos a todas también y hace 15 años que el club no participa en torneos oficiales. Es atípico", explicó Godoy.

Paran la pelota

Este año -si la situación sanitaria continúa así- La Milka no jugará la Liga Juvenil, tampoco pudo sostener el equipo de hockey que participaba en la Liga local. Los números para bancar las disciplinas no dan y para no generar gastos decidieron apuntar a la infraestructura para pensar en un regreso soñado.

"La gente se acostumbró a ir a un club y no pagar la cuota, pasa en todos lados. Las chicas de hockey no pudieron seguir, se disolvió, pero no dejamos de creer que en un futuro cercano volvamos con el hockey. En fútbol quisimos no generar gastos innecesarios y prepararnos para el año que viene, ojalá que sea en la Liga Regional. Lo teníamos todo planeado, pero apareció la pandemia que nos cambió todo", dijo Godoy.

Gracias a los socios, gracias al barrio

Godoy contó que hoy el club se sustenta de la cuota societaria, de pequeños eventos y también del alquiler de la cancha que les permite seguir concretando obras a paso lento pero firme. "De la gente no nos podemos quejar, siempre que hacemos una rifa o algo por el estilo tenemos la colaboración plena de ex jugadores, de los comercios del barrio con donaciones, pero está complicado porque muchos clubes están en la misma situación, todos hacen locro, todos hacen rifas, venden pastas porque no tienen recaudaciones y no tienen los ingresos de antes", remarcó.

"Hicimos una peña y no podían venir más de 70 personas, cuando antes en cada evento que hacíamos teníamos más del doble y lógicamente esa era una gran recaudación para después poder invertir como ya lo hicimos", dijo el presidente del club.

"Tenemos un ingreso del alquiler de canchas a la Liga Independiente, dividimos la cancha en dos y ese ingreso de dinero lo trasladamos a la misma cancha. Hicimos un parapelota nuevo con perfiles y materiales como corresponde, nos salió 100 mil pesos y pronto arrancaremos con el otro. A la cancha le falta mucho, pero creo que vamos a llegar bien para el 2022", agregó.

Finalmente, Godoy contó que el club recibió apoyo económico de la Provincia, pero que no es suficiente. En ese marco, pidió por más apoyo por parte del municipio local. "Necesitamos al estado mas presente, todos los clubes, porque cuando el club está a full hay entre 80 y 90 chicos de distintas disciplinas y nosotros queremos llegar a eso, entrenar con todas las divisiones y volver a ser La Milka. Entendemos la situación económica del municipio y las prioridades, pero creo que no somos el único club que lo necesita", puntualizó.