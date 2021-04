Miralo en vivo: Gimnasia de Mendoza vs. Atlanta por la Primera Nacional

Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibirá hoy a Atlanta por la 7° fecha del torneo de la Primera Nacional, en un partido que se jugará a partir de las 14 en el estadio Víctor Legrotalie bajo el arbitraje de Diego Abal y televisado por TyC Sports.

El Lobo viene de una buena victoria en calidad de visitante frente a Mitre de Santiago del Estero y es por eso que intentará repetir para quedar con la punta en soledad.

Para este compromiso Diego Pozo no realizará modificaciones y es por eso que saldrán los mismos nombres que derrotaron al Aurinegro en la última fecha de la competencia.

Con muchas bajas

Atlanta no tuvo la mejor semana. El empate con Riestra dejó un sinsabor importante en lo numérico, porque el Bohemio dejó dos puntos que tenía prácticamente en el bolsillo. No obstante, no fue la única razón para lamentarse que tuvieron Erviti y su cuerpo técnico en los últimos días: entre expulsados y problemas físicos, son varias las baja que tendrá para el próximo encuentro.

Y no se tratará de un partido más, ya que el equipo de Villa Crespo deberá viajar a Cuyo para enfrentarse a uno de los líderes del torneo.

Para este choque, Atlanta no podrá contar con los expulsados de la última semana: Alan Pérez y Alejo Dramisino, a quien lo sancionaron con cuatro fechas por reincidir en tan poco tiempo en una jugada de roja directa (había sido expulsado ante Chacarita). El lugar del primer central lo ocupará de este modo Valentín Perales.

Además, también quedó fuera de la nómina Joaquín Ochoa Giménez, quien acusó una gran pérdida de peso tras atravesar el coronavirus, trabajó intenso y diferenciado toda la semana, para ponerse en forma físicamente. En tanto que Gonzalo Casazza, que fue desafectado del último partido por una molestia que sintió en el último entrenamiento, no pudo recuperarse y tampoco estará disponible.

Ante la ausencia de tres mediocampistas, Erviti recurrió a los juveniles, y convocó a Federico Bisanz y Gonzalo Coronel para este juego.

Con un equipo titular no tan modificado, pero con una clara baja en las variantes, no se descarta que Erviti retome el 4-4-2 que paró ante Belgrano, con el ingreso de Facundo Taborda por Sebastián Riquelme y con Fabricio Pedrozo acompañando a Colombini.

Probables formaciones

Gimnasia (Mendoza): Sebastián Giovini; Gabriel Vallés, Diego Mondino, Franco Meritello, Lucas Carrizo; Marcos Gelabert, Iván Ramírez, Santiago López, Cristian Llama; Santiago González y Ramón Lentini.

Atlanta: Francisco Rago; Leonardo Flores, Valentín Perales, Martín García, Ramiro Fernández; Santiago Solari, Gabriel Ramírez, Agustín Bolívar, Facundo Taborda; Fabricio Pedrozo e Ignacio Colombini.

Árbitro: Cristian Cernadas.

Cancha: Gimnasia.

Hora: 14.

TV: TyC Sports.