Tras el importante triunfo en Sunchales, el entrenador Bruno Martelotto habló del rendimiento del equipo y señaló que fue una tarde "redonda".

"Fue un partido muy bueno del equipo. En líneas generales fuimos un equipo sólido, el otro día nos tocó empatar, pero había que estar tranquilos y no volverse locos porque el equipo viene respondiendo, viene teniendo una idea, una forma y no la traiciona. Corregimos algunas cuestiones, el equipo por momentos fue más sólido y eso nos permitió ganar un partido difícil, en una cancha difícil contra un rival duro, que tiene buenos futbolistas. En líneas generales fue todo redondo, a veces la suerte te acompaña en algunas situaciones, como el otro día no nos acompañó, la suerte también tiene su papel", dijo el entrenador.

Con respecto a la identidad de juego, Martelotto se mostró conforme con el trabajo realizado, espera que el equipo siga por esta senda y remarcó que el equipo necesita tiempo. "Cuando uno habla de procesos para formar un gran equipo hace falta tiempo, si contamos el torneo de transición este equipo lleva 8 o 9 partidos, entonces se necesita tiempo de conocimiento, de llevar a cabo esta idea que no es fácil, requiere de mucha concentración, intensidad física, intensidad mental y mucho coraje para jugar de esta manera. Los futbolistas interpretaron esta idea, la hicieron propia y la llevan adelante con mucha valentía. Hoy quedó demostrado que el equipo va camino a jugar de esta manera, nos va a tocar ganar y nos va a tocar perder, pero nosotros vamos en busca de no traicionar esta manera de jugar", señaló.