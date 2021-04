En vivo online: Chaco For Ever vs. Juventud Unida de Gualeguaychú por el Federal A

Chaco For Ever recibirá en la tarde de hoy a Juventud Unida de Gualeguaychú, Entre Ríos, por la tercera fecha del Torneo Federal A, Zona Norte, en un partido que comenzará a las 15:45 en el Gigante de la Avenida en Resistencia, con el arbitraje de Nelson Sosa. El partido se podrá ver en vivo online en esta página y por Youtube, con la transmisión de Chaco TV.

Después de lo que fue el empate agónico en Corrientes frente a Boca Unidos, el Negro jugará como local con el objetivo de sumar de a tres para acomodarse en lo más alto de la tabla de posiciones.

El conjunto dirigido por Daniel Cravero tiene claro el objetivo de ser protagonista, y comenzó la competencia sumando puntos importantes. Sin embargo un triunfo contra el Decano lo pondría en punta camino a la clasificación.

Para este encuentro, Cravero presentará solamente una modificación en su alineación titular, con el ingreso de Gonzalo Alarcón por Oscar Gómez suspendido tras la expulsión en la fecha anterior.

Un triunfo

La derrota frente a Crucero del Norte y empate en casa ante Central Norte, el saldo de Juventud Unida de Gualeguaychú en lo que va de esta temporada del Federal A. El equipo de Norberto Acosta busca con necesidad su primer triunfo.

Pero no será sencillo en este fin de semana. Es que el Decano de la provincia de Entre Ríos tendrá una dura parada en la capital de Chaco.

Probables formaciones

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Pablo Cuevas, Marcos Fissore, Yair Marín, César More; Lucas Jofré, Gonzalo Alarcón, Emanuel Díaz y Leandro Allende; Cristian Ibarra y Matías Romero.

Juventud Unida Gualeguaychú: César Horst; Nicolás Trejo, Lautaro Brienzo, Ignacio Lucero, Ignacio Abraham; Hernán Vargas, Gonzalo Saucedo, Ignacio Schell Grané, Juan Francisco Pereyra; Brian Parada y Renzo Reynaga.

Hora: 15:45.

Con información de Solo Ascenso.