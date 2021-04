Clausuran un gimnasio donde se realizaba una competencia sin autorización

Se jugaba un torneo de beach vóley con presencia de público. Las multas fueron por no cumplir el protocolo preventivo en el marco de la pandemia. Además, el lugar no contaba con habilitación.

Pasado este mediodía, aproximadamente a las 14, inspectores municipales, con la colaboración de oficiales de la Policía de Córdoba, se hicieron presentes en el gimnasio “Sport Style” (Av. Rosario de Santa Fe al 2200), donde se estaba realizando un torneo de Beach Vóley en el patio del local, sin contar –indicaron fuentes policiales- con la correspondiente habilitación municipal.

Los uniformados constataron que en el lugar había una gran cantidad de espectadores sin la utilización de tapabocas, no respetaban los protocolos sanitarios y no cumplían con el protocolo correspondiente para actividades deportivas. Además había música en vivo, carpas y barras móviles. Tras detectarse esta situación, se procedió a la clausura preventiva del lugar.

Según las fuentes, los inspectores pudieron constatar que el establecimiento no solo no contaba con la habilitación del evento, sino que tampoco con la habilitación de la cancha de beach vóley ni con la habilitación del local. En este sentido, se les labró a sus propietarios el acta de constatación por las siguientes infracciones: no exhibir habilitación de la cancha de beach vóley, no exhibir la habilitación del gimnasio, realización de evento no autorizado, aglomeración de personas, incumplimiento de protocolos vigentes y no uso de tapabocas.