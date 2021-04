Miralo en vivo: Boca enfrenta a Huracán por la Copa de la Liga

Boca Juniors, con la presencia de Carlos Tevez tras su descanso en la Copa Libertadores y entonado por el triunfo en Bolivia por el certamen continental, visitará hoy a Huracán con la pretensión de vencer en busca de la clasificación para los cuartos de final de la Zona B de la Copa Liga Profesional (LPF). El encuentro se jugará en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en el barrio porteño de Parque Patricios, desde las 18 y con el arbitraje de Silvio Trucco.

Boca parece haber encontrado un camino de serenidad, con un par de triunfos importantes y con un alza en el nivel de juego, tras la inclusión de un mediocampo con mayor juventud y dinámica.

El equipo del entrenador Miguel Russo, muy cuestionado en los últimos tiempos, en gran parte a causa de un Boca que no encontraba su identidad y no ofrecía respuestas en el campo de juego, se vigorizó con los triunfos ante Atlético Tucumán (3-1) en la Copa de la LPF y en el debut en la Libertadores, con una victoria importante en la altura de La Paz ante The Strongest por 1-0.

El triunfo ante los tucumanos lo posicionó muy bien al "Xeneize" en la pugna por clasificar y el comienzo triunfal en la Libertadores es un muy buen aliciente para encarar el futuro en ese certamen. Ambos triunfos tuvieron como eje al mediocampo que integran los juveniles Cristian Medina (18 años), Alan Varela (19) y Agustín Almendra (21).

Huracán tiene 12 unidades y si gana los 9 que le restan por jugar (Boca, Unión e Independiente) podría ingresar en el grupo de los ocho equipo que jugarán los cuartos de final, aunque la posibilidad asoma como difícil para un equipo que apenas alcanza el 40 por ciento de eficacia.

Probables formaciones

Huracán: Sebastián Meza; Ezequiel Bonifacio, Renato Civelli, Lucas Merolla y Walter Pérez; Esteban Rolón, Santiago Hezze y Franco Cristaldo; Cristian Nuñez, Juan Garro y Nicolás Cordero. DT: Frank Kudelka

Boca Juniors: Agustín Rossi, Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabbra; Almendra o Leonado Jara, Varela, Medina, Agustín Obando; Tevez y Sebastián Villa. DT: Miguel Russo.

Cancha: Huracán

Árbitro: Silvio Trucco

Hora: 18.00

TV: TNT Sports.

Con información de Télam