Apto físico: “Los índices de sobrepeso y obesidad se dispararon drásticamente”, dijo Vidal

Las competencias deportivas amateurs federadas se encuentran suspendidas parcialmente en San Francisco y la región, sin embargo, algunas de ellas ya pudieron comenzar y los entrenamientos continúan.

En ese contexto, los deportistas tuvieron que renovar el apto físico para volver jugar esta temporada. Se trata del EMMAC (Examen Médico para la Mediana y Alta Competencia), un examen físico-clínico completo que consta también de estudios complementarios de acuerdo a la edad del deportista.

El médico deportólogo Sergio Vidal es uno de los autorizados para realizar este control y otorgar este apto físico. El especialista explicó que además del control rutinario que realiza todos los años también le sumó otros complementarios para deportistas que han cursado el Covid.

En esos estudios, Vidal manifestó que encontró grandes problemas con respecto al aumento de peso en jóvenes que practican deportes de manera amateur (por hobby) y remarcó que a muchos les va costar volver a recuperar la capacidad aeróbica.

- ¿Qué cambios notó con estos exámenes?

El examen sigue siendo el mismo, lo que sí hemos incorporado es la presencia de algunas evaluaciones en pacientes que tuvieron Covid recientemente y no recientemente. En los que tuvieron Covid hace cuatro o cinco meses y vienen entrenando, ya no hay mucho para hacer. Simplemente con el examen observamos el electro, indagamos los síntomas que tuvo y nada más. Los que han tenido Covid dentro del mes del examen, por precaución, protocolo y sugerencia de la Federación Argentina de Cardiología le pedimos un ecocardiograma, más allá del electro, y/o una ergometría en caso de que corresponda. De ahí ya podemos sacar una conclusión y lo bueno de esto es que por ahora no hemos tenido ningún caso positivo de impacto cardíaco. Lo que sugerimos inicialmente, pero ahora lo vamos a implementar de rutina es un dímero D, que sirve para determinar probabilidades de trombosis, que es una de las cosas que produce el Covid, inclusive en personas jóvenes y ahí sí hemos tenido un caso positivo en Morteros, en una deportista mayor y hasta que no se corrija ese factor y los médicos especialistas den el alta ese deportista queda inhabilitado transitoriamente.

- ¿Qué cuestión te llamó la atención en los exámenes que hiciste este año?

Los índices de sobrepeso y obesidad se dispararon terriblemente y drásticamente en cuanto al grado o a la cantidad de kilos aumentados por paciente. No es que vemos chicos con tres o cuatro kilitos de más, sino que hay chicos que han aumentado en siete y ocho meses casi 10 kilos, no los reconocés cuando vienen. Son chicos que tenían altos niveles de actividad física (antes de la pandemia), por lo cual también tienen un consumo energético importante y el cuerpo está acostumbrado a un determinado consumo. No redujeron el consumo de calorías, pero sí redujeron drásticamente la actividad física. En cuanto a la ergometría, que mide calidad y capacidad aeróbica también, veníamos con un estándar o promedio donde ya sabíamos lo que podíamos esperar de un chico de 15 o 16 años (o mayores de 30) y esos niveles de calidad aeróbica han caído drásticamente. Nos damos cuenta que rinden menos en la bicicleta y además se dispara la frecuencia cardíaca mucho más rápido que antes.

“Un 70 u 80% del volumen de deportistas que evaluamos son de edades infantojuveniles y el resto son ya adultos de primera división”, dijo Vidal.

- ¿Cuánto les va llevar volver a recuperar el peso normal?

Claramente los chicos que ya están en una actividad que se controla el normopeso (peso que se considera saludable para una persona) se fueron de peso por una cuestión pandémica. En un periodo corto esos vuelven a la normalidad, pero los chicos que hacen deporte, compiten, pero lo toman no como un objetivo de ser deportistas a futuro sino como un hobby, a esos les va a costar mucho más. Quizás porque los niveles de entrenamiento son otros y los niveles de dedicación también son otros, pero les va a costar mucho.

- ¿Y la capacidad aeróbica?

En una planificación de entrenamiento normal pueden recuperar su capacidad, pero el inicio de los entrenamientos no lleva más de tres meses y en la mayoría de los casos notamos una merma porque además entrenaron con restricciones y, pasa que por ahí el entrenamiento se frena por contacto estrecho, entonces no estamos en una situación de total normalidad donde ya sabés que vas a entrena cinco días a la semana y eso lo sostenés en el tiempo, pero no es así, probablemente lleve más de lo habitual.

- ¿Cómo repercute esto en las lesiones?

Va a haber más lesiones musculares, porque hubo un detrimento del entrenamiento a todo nivel: fuerza, capacidad aeróbica, control motor. El hecho de estar todo el día sentado te genera una alteración del control motor y son todas cosas que conspiran con las lesiones musculares, lo vemos en el fútbol profesional también, donde apenas se inició el torneo empezaron a aparecer contracturas, fatigas, todo esto se disparó y estamos hablando de jugadores profesionales.