Clínicas de San Francisco casi al límite de ocupación de camas Covid

En plena segunda ola de la pandemia de coronavirus​, en sanatorios y clínicas privados de la San Francisco un 80 y un 90 % de las camas llamadas “Covid” están ocupadas, según cifras brindadas por directores responsables de las distintas instituciones médicas consultadas.

Además, existe preocupación de los profesionales no solo por la situación diaria que tienen que atender, sino por el desborde y el cansancio que están padeciendo médicos y enfermeros, muchos de los cuales no solo prestan servicios en las clínicas y sanatorios privados, sino además en el Hospital Iturraspe.

Por otra parte, responsables de las clínicas explicaron que las instituciones privadas no cuentan con la misma cantidad de equipamiento, oxígeno y personal como en el caso del Hospital Iturraspe, que es el centro de referencia para atención de Covid-19 en la región.

Cabe aclarar que por razones de seguridad en la mayoría de las clínicas los pacientes con coronavirus no son ingresados al sector de Terapia Intensiva, que está reservado para el resto de patologías. Así, en caso de complicaciones son derivados al Hospital.

El director de la Clínica Regional del Este, Daniel Puricelli le dijo a El Periódico que el “ala Covid” de la institución que cuenta con ocho camas, está al borde de su capacidad, “en un proceso que viene con aumentos de casos constantes desde hace al menos unas cuatro semanas”, sostuvo.

“Entiendo que la situación epidemiológica es grave-agregó-, está muy ajustado todo y creo que se debería tomar alguna medida restrictiva en ese sentido para aplanar los contagios”.

Cedieron respiradores al Hospital

El socio gerente de la Clínica Enrique J. Carrá, Juan Pablo Pozzi, graficó que “el sector Covid está a un 80 y 90 por ciento de su capacidad", pero que la terapia aún no se encuentra saturada.

"En otras áreas se está trabajando normal y tenemos dos respiradores menos que nos pidió el hospital y que hemos cedido para que puedan atender a los pacientes más graves”, añadió.

Según explicó Pozzi, La clínica cuenta con 12 camas para pacientes infectados de coronavirus leves a moderados, pero debe derivar al Hospital Iturraspe a aquellos que comiencen con cuadros graves.

Por su parte, Federico Casermeiro, director médico de Sanatorio Argentino, describió un panorama similar de ocupación en este nosocomio: “La situación con pacientes con coronavirus es muy dinámica, en las últimas semanas la ocupación de camas Covid es altísima en el internado del sanatorio”.

Según el profesional el sanatorio tuvo que adaptar un sector especial para pacientes Covid, en las que cuenta con cuatro camas con oxígeno y otras tres sin ello, para personas con síntomas leves. Si bien disponen de más habitaciones en el sector, deben reservarlas para mantener áreas seguras para el personal.

Casermerio se mostró preocupado por la situación que atraviesa la ciudad en cuanto al incremento de casos por la segunda ola de coronavirus. “Hay muchas internaciones que están llevando a un nivel alto de ocupación tanto de pacientes con cuadros leves como graves. Uno lo vive con mucha inquietud porque cuando ya empieza a limitarse la cantidad de espacio para atender pacientes, eso genera preocupación en pacientes y familiares”, dijo.

Falta de recursos humanos

Daniel Martelli, director médico de Sanatorio San Justo, también aseguró que la ocupación del sector COVID es alto y que se incrementó en las últimas semanas.

Además, se refirió a la problemática en general que atraviesan clínicas privadas y el Hospital, que es la falta de recursos humanos. “Se podrían poner 400 camas y respiradores más, el problema es quién se hace cargo de eso. Porque los mismos profesionales que trabajan en el Hospital también lo hacen en las clínicas y si hablamos del agotamiento, la sobrecarga de trabajo, si atendés pacientes Covid en los dos lados y todos los días se van incrementando los casos, no sé cuánto va a durar todo esto”, deslizó.

“No hay camas disponibles, esto es general-reveló-, el hecho de que ahora no haya prácticamente restricciones hace accidentes siga habiendo accidentes, se siguen internando otro tipo de enfermedades no Covid que no pueden coexistir en una misma sala. Entonces hay que ir sectorizando y la capacidad de camas Covid no es fija, depende de la cantidad de internados, por ahí en la medida que la demanda lo requiera hay que ir agregando camas, esto es día a día”.