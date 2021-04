García Aresca: "La estigmatización es hacia los jóvenes, pero no todos son iguales"

El intendente participó este viernes de un nuevo operativo de vacunación celebrado en el Superdomo y afirmó que percibe una alto acatamiento de las restricciones. "Quiero agradecer a todas las personas que están haciendo ese esfuerzo, hay casos menores donde la gente no cumple, pero no pueden pagar justos por pecadores", señaló.

Este viernes se desarrolla un nuevo operativo de vacunación contra el Covid para mayores de 60 años que se inocularán con la vacuna SputniK V. Serán 1200 dosis que se colocarán tanto en el Superdomo como en el salón verde de la Sociedad Rural, donde funciona el autovac.

En ese marco, el intendente Ignacio García Aresca participó del operativo y brindó algunas precisiones sobre la situación sanitaria que atraviesa la ciudad. "Todo el equipo está trabajando en este operativo y muchos de los que están acá recibieron el mensaje de que tenían que vacunarse el lunes. Yo estoy a disposición y trabajando para que cuando llegue la vacuna podamos vacunar, me puse a disposición y llamé personalmente al Ministerio de Salud de la Provincia y al ministro de gobierno para que nos den el listado y podamos vacunarlos hoy, así que lo avisamos a último momento y le agradecemos a la comunidad por la predisposición porque nosotros decimos que no podemos esperar tres días para vacunar", explicó.

Aquellas personas que debían vacunarse el lunes y avisaron que no pudieron asistir este viernes, su turno será reservado y asignado en el próximo operativo.

"Somos una de las ciudades con mayor porcentaje de vacunados en la cantidad de vacunas recibidas. Córdoba tiene el porcentaje más alto de vacunación en las provincias y es por eso que se hace una nueva forma de distribución, todas esa vacunas que quedaron en Buenos Aires reservadas para otras circunstancias se las van a mandar a Córdoba y nosotros, San Francisco, vamos a pedir para que envíen más porque estamos al día con la vacunación", señaló.

Seguimiento prehospitalario

Desde el próximo lunes comenzará a funcionar una carpa sanitaria que servirá para evaluar el estado de salud de las personas que den positivo de Covid-19 en los centros de testeos en la ciudad. El objetivo actuar con internaciones y tratamientos anticipados que podrían evitar complicaciones a futuro y que los pacientes lleguen al nosocomio o clínicas con neumonías o patologías ya desarrolladas.

En ese sentido, el intendente comentó que "San Francisco y el departamento San Justo tienen la particularidad de que se hacen muchos testeos. Se está testeando muchísimo y por eso agregamos un día más -domingo- yo soy de la idea de que hay que testear, cuando vos testeas por supuesto que vas a encontrar mas casos, pero es la mejor manera de tener un buen diagnóstico".

Y agregó: "Desde el lunes vamos tener el ibuprofeno inhalado, ayer lo he ido a buscar, y con eso vamos a hacer un tratamiento antes de que la persona ingrese al hospital. No es una sola medida, no es solo restricción y cerrar por cerrar, sino que se trata de hacer tratamiento prehospitalario, hospitalario y vacunación; y la mejor vacuna que es seguir usando el barbijo, el distanciamiento y si hay encuentros que sean al aire libre que todo eso nos va permitir tener menos contagios en la ciudad".

"Vamos a tener dos teléfonos disponibles para evitar la saturación, para que apenas se detecte un positivo lo podamos seguir desde la Asistencia y o lo podamos ir a ver al domicilio", dijo el intendente.

"No pueden pagar justos por pecadores"

Con respecto al acatamiento de las nuevas restricciones García Aresca agradeció el comportamiento de los ciudadanos y señaló que no todos incumplen las normas. "Quiero agradecer el comportamiento a muchas de esas personas que están haciendo hoy ese esfuerzo y muchas veces la estigmatización es para los jóvenes y no todos son iguales, la responsabilidad de la ciudadanía en San Francisco se da. Hay casos menores donde la gente no cumple, pero no puede ser que con eso se marque con el dedo o peguen justos por pecadores. Tenemos que trabajar de esta forma, vacunando y cuidándonos", explicó el intendente.