Fotorreportaje: así se vive dentro del Hospital la cruda realidad de la pandemia

Un equipo de El Periódico ingresó al sector más crítico del nosocomio local con el fin de mostrar el duro presente que se vive puertas adentro con el avance de la segunda ola de coronavirus. Gran esfuerzo y compromiso de todo el personal, pero también mucho dolor y tristeza por la gravedad de la situación. El drama que muchos no quieren ver.

Texto: Franco Cervera

Fotos: Fabricio Llanes

Cada día una demostración de esfuerzo, de compromiso y la obligación de cumplir un rol fundamental en medio de una dura batalla. Lejos de ser superhéroes, son trabajadores y trabajadoras de la salud a quienes atraviesa el dolor y el drama de muchas familias en medio de una segunda ola de coronavirus que en la ciudad todavía no sabemos hasta dónde podrá golpear. Una cosa es seguir la pandemia con informaciones y cifras de reportes diarios; y otra es ver el miedo en las personas internadas, el sufrimiento de sus familias y el dolor del personal de la salud ante cada pérdida.

Por primera vez un equipo periodístico tuvo acceso al área crítica Covid-19 del Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco donde alojan a los pacientes más graves que luchan contra el coronavirus.

Graciela Reinero, Claudia Chávez y Claudia Aponte son quienes están a cargo del Servicio de Enfermería del nosocomio público y en la tarde de este lunes 19 de abril se encuentran en plena tarea, junto a Romina Guevara. Las cuatro profesionales acompañaron a El Periódico en el recorrido y narraron la tarea denodada que lleva adelante todo el personal de sanitario desde que comenzó la pandemia. Además exponen el nivel de cansancio y temor que sienten ante la segunda ola de coronavirus.

En este sentido, las profesionales del área de enfermería imploran a la población que tome conciencia de la realidad que vivimos y que se cuide.

“Estamos todos muy agotados. Duele ver pacientes que están muriendo y confiesan que ellos no creían en el virus”, comentaron.

Vestimenta ‘anticovid´. “Hace un año que realizamos el mismo procedimiento. Los equipos los usamos una sola vez y después los tenemos que tirar”, explica Graciela Reinero.

Los pasillos. Pisos negros y paredes blancas, pero el aire es realmente tenso. En cualquier momento puede sonar la alarma de la aparatología conectada a los pacientes.

“Tenemos mucho miedo porque no solo estamos viendo la cantidad de pacientes jóvenes, también el dolor que causa en los familiares”, indica Claudia Chávez.

Y confiesa: “Yo tuve Covid-19 y me internaron en el servicio. Y no es para nada lindo estar solo y no saber qué pasa afuera”.

Momento duro. La segunda ola avanza en la ciudad y en el país, y la sensación de incertidumbre en el Hospital es muy grande.

“Trato de vivirlo tranquila, pero veo a muchos compañeros que tienen nerviosismo, ansiedad y miedo. Temor por nosotros que nos podemos enfermar, y por la familia sobre todo”, manifiesta Romina Guevara, licenciada en enfermería y también estudiante de abogacía.

Conciencia. Los enfermeros son profesionales, pero parece imposible que lo que se vive adentro de la internación crítica no se lo lleven a casa, en su cabeza.

Reinero: “Estamos con mucha incertidumbre. Los compañeros están todos agotados. Más allá que al salir del hospital deberíamos olvidarnos, pero somos todos seres humanos y algo a tu casa te llevás”.

“Es el día a día, es muy triste, pero le ponemos el pecho. En verano con 40 grados tenemos que estar con toda esta vestimenta. Es muy duro, se trata de refrigerar pero salimos deshidratados”, enfatiza.

Pies vendados. Claudia Aponte explica que al estar mucho tiempo inmóviles a los pacientes se les colocan vendas en los pies para que no se atrofien y además evitar úlceras por decúbito en los talones.

“Lo mimo ocurre con pacientes de Terapia Intensiva y en pacientes con largos períodos de inmovilización por distintas patologías, desde politraumatismos hasta pacientes con ACV (accidente cerebro vascular)”, agrega.

Responsabilidad de todos. “Mucha gente no tomó conciencia de lo que está pasando. Si bien hay algunas personas que se cuidan, la gran mayoría tiene hijos adolescentes y siguen en la calle sin cuidarse. Acá la responsabilidad es de todos; jóvenes, adultos y abuelos”, opina Chávez, sin ocultar su indignación, mientras mira la aparatología que se necesita para asistir a los pacientes con Covid-19.

La muerte. “Nunca pensamos tener que embolsar cadáveres como lo estamos haciendo. Nadie se preparó para una pandemia y lo hace enfermería. Un día embolsamos cuatro personas en un día, fue durísimo”, recuerdan con mucha angustia las mujeres.

Antipandemia. “Muchos pacientes relatan que no creían en este virus y a los pocos días los ves con el respirador y después llega el deceso”, lamenta Guevara.

“Nos da miedo que hay mucha gente que actúa irresponsablemente. Participan de fiestas clandestinas, no se cuidan y luego los tenemos acá como pacientes”, agrega mientras se prepara para entrar al área crítica del Hospital.

Oxígeno. “El Hospital Iturraspe tiene aproximadamente 17 pacientes en área crítica de Covid, y 13 de ellos con asistencia respiratoria”, detalla Aponte.

A la vez agrega que en los últimos meses se utiliza mucho el oxígeno por cánula de alto flujo. Da buenos resultados, y si bien no reemplaza a la ventilación invasiva, a veces impide el entubamiento. “Muchos tienen miedo de ser entubados”, expresa.

Trabajo humanitario. “Agradecemos que vengan a mostrar el trabajo de enfermería. Porque el enfermero hace de todo. Psicólogos, nutricionistas, apoyo, curamos, de todo”, confiesa Reinero.

Escasez de personal. “Falta mucho recurso humano. Y el personal que se contrata son jóvenes recién recibidos, por lo que hay que capacitarlos y tienen mucho miedo. La primera experiencia trabajando en estas circunstancias es terrible”, remarca Reinero.

Nuevas cepas. “Creemos que están las nuevas cepas porque se ve la forma de contagio y la cantidad de gente joven que afecta entre 35 y 50 años. Antes eran personas obesas o mayores de edad, y hoy tenemos hasta deportistas jóvenes afectados”, explican las enfermeras.

“Estamos preocupadas porque el sistema sanitario puede saturarse. Colapsa todo, te quedás sin materiales, no llegás con el personal. Es muy grave”, coinciden.

Área sucia y área limpia. “El personal de enfermería ingresa por un pasillo que está todo limpio, luego se cambia en una habitación acondicionada para sacarse la ropa de calle, se ponen el ambo, y luego se visten con todo el equipo en el servicio”, describe Claudia Aponte.

Pedido a la población. Guevara, implora: “No solamente se trata de no ir a fiestas clandestinas. También cuando vas al almacén tenés que ponerte bien el barbijo. Es mucho más molesto un respirador, estar internado sin ver a tu familia que usar bien el barbijo”.

Salud no se relaja. “Durante este año jamás nos relajamos. Siempre el trabajo en el Hospital fue permanente. Si había menos pacientes en el área Covid, teníamos más en terapia con pacientes accidentados y otras problemáticas”, aclara Reinero.

Aferrarse a algo. “Tratamos de hacer terapias alternativas, meditación, reiki, u otras actividades para poder sobrellevar todo lo que vivimos acá adentro”, sostiene Romina Guevara.

Desde El Periódico agradecemos a todo el personal de enfermería por su gran labor diaria pero además por la cordial atención que brindaron para esta nota, pese a que están en la primera línea de esta guerra contra la pandemia.

Claudia Aponte, jefa del área de enfermería.

Graciela Reinero, jefa del área de enfermería.

Claudia Chávez, jefa del área de enfermería.

Romina Guevara, licenciada en enfermería y estudiante de abogacía.

