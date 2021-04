Liga Juvenil: "Nuestra idea siempre fue darle la oportunidad a chicos que no tienen lugar en otras ligas"

La Liga Juvenil de Fútbol de San Francisco anunció el regreso a la competencia en un 2021 atípico y con menos equipos, pero con el mismo objetivo de siempre de brindar una herramienta más de inclusión deportiva en la ciudad.

Néstor Giraudo, dirigente de la Liga, contó que el freno a la competencia producido en 2020 por la pandemia hizo que varios clubes que estaban en condiciones de participar no puedan hacerlo este año, al menos en el torneo Apertura. "Se perdió la continuidad y algunos equipos se fueron a otras ligas, pero nosotros seguimos con la mismas ganas y creemos que cuando vuelva la competencia vamos a motivar a más equipos para la segunda rueda", explicó.

"Son todos equipos de la ciudad y hemos invitado a otros equipos pero nos encontramos con el hecho de que chicos tienen, pero no tienen entrenadores o colaboradores para esos equipos. Pasa que en algunos clubes los entrenadores son jugadores de primera y el domingo no pueden acompañar al equipo porque juegan", agregó.

Los torneos serán para las divisiones Sub 14 (Categoría 2008 y 2007) y Sub 16 (Categorías 2006-2005 y 2004) ; y se jugará en las canchas de Iturraspe y Juventud Unida; pero sumarán otra sede si algún equipo decide entrar a último momento o decide entrar en el segundo torneo.

En tal sentido, Giraudo explicó que también hay algunas dudas en varios chicos y en potenciales equipos que podrían particiar. "Hay que aclarar que para la categoría 2008, que sigue en el baby, hay doble afiliación y los chicos pueden jugar en los dos torneos. Hay muchos chicos que están en veremos por esa situación", indicó.

"Nuestra idea siempre fue darle la oportunidad a chicos que no tiene lugar en otras ligas", dijo Giraudo.

Los equipos Sub 14: Juventud Unida, Defensores de Iturraspe, Estrella Verde, Antártida Blanco, Defensores de Sportivo, Antártida Azul, Sub 16: Peñarol, Antártida Blanco, Antártida Azul, Defensores de Iturraspe, Pingüinos, Juventud Unida, Iturraspe un Sentimiento.

La Liga Juvenil Amateur

Esta Liga, también organizada por la misma comisión directiva había comenzado en 2019 con el objetivo de organizar una competencia para jugadores de categorías Sub 21, es decir que los chicos que juegan en la Liga Juvenil luego tengan también la oportunidad de seguir compitiendo.

Esto había motivado de gran manera el regreso de clubes históricos a las competencias de fútbol barrial como La Milka, 1º de Mayo, Iturraspe o Juventud Unida. Sin embargo, el freno de la actividad en 2020 también afectó de gran manera las economías y las organizaciones que ya tenían esas instituciones.

"Esta Liga arrancaría unos 15 días después y con los mismos equipos del año pasado solo que Iturraspe presentará dos equipos. Cuando se armó esta Liga había muchos jugadores que venían de la Liga Juvenil, me animo a decir que un 80% había jugado la Juvenil, veníamos muy bien porque estaban todos muy entusiasmados y al pararse descolgamos una categoría y ahora hay que armar todo de nuevo", explicó Giraudo.

Y agregó: "Se había armado una linda Liga, notabas que había mucha expectativa en los barrios. Me tocó dirigir al equipo de Tiro y Gimnasia y los partidos contra La Milka se jugaron acancha llena, eso no me lo imaginaba y con Defensores de Frontera lo mismo. Había gente grande de Mayo que volvió a las canchas y eso es a lo que apuntamos, a que vuelva el fútbol de los barrios y se acerque la gente. Ahora estamos en pandemia y seguro que empezaremos con restricciones y cuidados, pero nuestro objetivo a futuro es ese".

Finalmente, Giraudo agredió el poyo de la Municipalidad de San Francisco y el apoyo mutuo del resto de los integrantes de la comisión: Carlos Giordano, Carlos Funes y Paula Olmos.