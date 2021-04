"Es un motivo de fuerza mayor, pero ya lo veníamos analizando", dijeron desde General Savio

El club General Savio informó esta semana la suspensión de todas las actividades en su institución hasta el 30 de abril inclusive: no entrenarán y tampoco competirán. Esto se debe a que varios dirigentes y entrenadores se encuentran cursando la enfermedad; y otros aislados por contacto estrecho.

Asimismo, también señalaron que varios chicos están aislados. Ante ese contexto, debieron tomar una decisión de fuerza mayor y cerrar el club, al menos por dos semanas.

Mariano Alisio, presidente del club, se encuentra cursando la enfermedad y afortunadamente -al igual que el resto de los dirigentes- por ahora sin complicaciones. El directivo dialogó con El Periódico y explicó que no tuvieron otra alternativa que cerrar, sin embargo ya analizaban frenar la actividad.

"La semana previa ya veníamos analizando cerrar las puertas del club porque había varios casos en niños en de la categoría 2009. Un chico cumplió años y fueron todos al cumpleaños, uno de los chicos dio positivo el viernes entonces el sábado no presentamos esa categoría. Después lo veíamos a diario, uno o dos chicos por día aislados, después empezó a tocarle a los técnicos y lo que faltaba, al grupo de la comisión. Somos la gente que abrimos y cerramos el club, que vamos a la Liga, a las reuniones, que estamos en la mesa de control los sábados, entonces tenemos que tomar esta determinación", indicó el presidente.

En ese sentido, Alisio se mostró preocupado no solo por la situación de su club sino también por la situación en general en la ciudad y en los clubes de la Liga. "Yo sé que esto puede sonar mal en la Liga, pero nosotros no entendemos cual es el motivo de seguir arriesgando, es la postura desde el club. No nos metemos en la idea y ni en el bolsillo de cada club, remarco que es una decisión que tomamos de fuerza mayor pero de todos modos ya lo veníamos analizando porque veíamos como está la situación", señaló

"El panorama no es alentador, hay muchos chicos y cada vez vemos que caen más, positivos y aislados. Nosotros seguimos conectados con todas las categorías y pedimos que nos mantengan al tanto de la salud de los chicos", explicó.

Por otro lado, General Savio fue uno de los primeros clubes que planteó no volver a entrenar en 2020 para evitar problemas de este tipo y se manifiesta a favor de que se frene la actividad por unos días. "Tenemos como prioridad la salud más allá de todo y eso nos ha traído algunos problemas porque no todos piensan como nosotros y me parece bárbaro, no todos tienen que pensar como nosotros. Hablar de que está bien o está mal, es complicado, porque sabemos que cada club tiene su interés, no es fácil parar el deporte, el deporte es bueno para la salud y todos tienen sus razones", dijo Alisio.

"El lunes fuimos todos los de la comisión a hacernos el hisopado, personalmente vi la cantidad de gente que había y cómo estaba la cosa y me asusté un poco. Nos dio a todos positivo, no pudimos ni siquiera ir a la Liga porque estamos todos aislados. Explicamos la decisión, no era una proposición, ni pensamiento, era fuerza mayor", contó el presidente del club.

Cambio de entrenadores

Alisio explicó también que la llegada de la pandemia hizo que el club tenga que realizar varias modificaciones en su estructura deportiva. Muchos de los entrenadores -colaboradores ad honorem- que tenían decidieron dejar la actividad, al menos por un tiempo, porque son personas mayores y con factores de riesgo.

"Hemos recurrido a la gente de DeportLab, que trabaja con nosotros desde hace un par de años, la idea fue tener todos profesores de educación física, chicos jóvenes, recién recibidos. Es un salto de calidad para el club, lo teníamos pensado a largo plazo, pero tuvimos que adelantarnos por este motivo. Es un costo muy importante para el club y ya no son colaboradores ad honorem, la cuota se elevó, pero hoy por hoy en ese sentido el club está bien. El año pasado bajamos la cuota un 50% y gracias a Dios la gente acompañó y pudimos cumplir los compromisos económicos, ahora estaba todo bien y solo esperamos que esto se solucione", señaló.

"No hemos recibido ningún reclamo de los padres, mas que desearnos lo mejor. Fue muy positiva la respuesta y los padres están de acuerdo en cerrar el club por unos días hasta que se normalice la situación", comentó Alisio.

Savio tampoco se salva de los robos

Por otro lado, Alisio contó que el club tampoco se salva de los robos, aunque en su caso no son los cables sino los elementos. "Hace unas semanas atrás hemos tenido una rotura de una puerta de un vestuario y nos sacaron un par de pelotas de futbol, pero creemos que es una dañineada de algún chico, más que un acto delictivo", señaló.

"Es preocupante, hay muchos esfuerzo de pocos y de muchos años; y que te lo tiren por la borda en un ratito es lamentable. Me enteré de lo que pasó en Estrella del Sur y en Norte, los que estamos en el día a día sabemos lo que le cuesta a un club hacer una obra y juntar unos pesos para hacer algo. Que de un día para el otro te lo roben, es lamentable", indicó.