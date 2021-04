Este viernes habrá 1200 dosis para vacunar y el municipio suma seguimiento prehospitalario

La Secretaría de Salud hará seguimiento de pacientes contagiados mayores de 40 años con comorbilidades y de 60 que hayan contraído el virus. Según la gravedad del cuadro, se los tratará con ibuprofeno inhalado. No habrá nuevas restricciones, por el momento.

El intendente Ignacio García Aresca anunció que llegan a San Francisco 1200 dosis de la vacuna Sputnik V, primer componente, por lo que este viernes habrá un nuevo operativo de vacunación desde las 17, en el Superdomo. También funcionará el Autovac en la Sociedad Rural, para aquellas personas que no pueden llegar por sus propios medios: “Poder seguir vacunando es algo muy importante para la ciudad, ayer se colocaron unas 1900 dosis en lo que fue una vacunación récord”, sostuvo García Aresca.

En el Superdomo, cabe aclarar, se vacunará en diferentes horarios teniendo en cuenta la letra de inicio del apellido: “De la A a la C, a las 17; de la D a la M, a partir de las 18, y de la N a la Z, desde las 19.

Hasta el momento se lleva vacunado a más del 20% de la población mayor de 18 años, que son 50 mil personas.

No obstante, se pidió a los mayores de 70 que no fueron vacunados que se comuniquen y dejen sus datos en la Asistencia Pública. Y a los mayores de 60 que aún no se inscribieron, que lo hagan.

Ibuprofeno inhalado

Desde el Hospital Iturraspe se anunció esta mañana que en los próximos días funcionará una carpa sanitaria que servirá para evaluar el estado de salud de las personas que den positivo de Covid-19 en los centros de testeos en la ciudad. El objetivo actuar con internaciones y tratamientos anticipados que podrían evitar complicaciones a futuro y que los pacientes lleguen al nosocomio o clínicas con neumonías o patologías ya desarrolladas.

En el mismo sentido trabajará el municipio. Según explicó el secretario de Salud, Fernando Giacomino, se llevará adelante un proceso prehospitalario donde se utilizará el ibuprofeno inhalado para uso compasivo en pacientes moderados y graves.

“Se selló un convenio con la Provincia para seguir trabajando con ibuprofeno inhalado, que se hace por medio de nebulizador a pistón, es para mayores de 40 años con comorbilidades o mayores de 60 con la patología”, explicó Giacomino y agregó que estos pacientes serán detectados en el puesto de testeos de la Sociedad Rural: “Desde la Asistencia Pública se hará el seguimiento diario a estos pacientes y se entregarán las ampollas y se dará el comodato, en caso que lo necesiten, el nebulizador y el oxímetro”.

Por este motivo, se agregó un día más para la realización de testeos, el domingo de 9 a 11. Cabe recordar que de lunes a viernes es de 8 a 12.

Sigue las mismas medidas

Al ser consultado sobre si se tomarán nuevas medidas restrictivas debido al crecimiento de casos y a la saturación de camas en el Hospital Iturraspe, García Aresca respondió: “Tenemos las medidas de la Provincia hasta el 30 de abril. Vamos viendo cómo sigue. En el departamento se hacen muchos testeos, lo importante es tener un buen diagnóstico para avanzar en base a eso, pero por ahora seguimos igual”.